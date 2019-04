Končící ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) dnes složil také poslanecký mandát. Ťoka má ve Sněmovně nahradit 56letá Iva Kalátová, bývalá starostka Rotavy na Sokolovsku. Vyplývá to z informací z Poslanecké sněmovny. Na konec Ťoka v dolní komoře Parlamentu upozornil server Deník N. Ťok před týdnem oznámil odchod z vlády a prezident Miloš Zeman řekl, že jeho demisi přijme. Dnes se Zeman sejde s kandidátem na ministra dopravy Vladimírem Kremlíkem.

„Je to tak, komentovat to nijak nechci, myslím, že jsem o tom mluvil už hodně. Mělo by to být k dnešnímu datu,“ potvrdil Ťok Radiožurnálu informaci, kterou přinesl Deník N.