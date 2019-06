Mnoha lidem stačí ke štěstí deodorant, který umí zabránit, abyste byla cítit, ale tvorbu potu neřeší. Antiperspirant kromě tělesného pachu reguluje i samotné pocení. Obsahuje totiž látky, které uzavírají potní žlázky – nejčastěji soli hliníku. Díky tomu podpaží zůstává suché.

Nevýhodou antiperspirantů je, že mohou dráždit pokožku. Vybírejte tedy pokud možno takové, které neobsahují alkohol a jsou určené pro citlivou pleť. Za vyzkoušení rozhodně stojí i antiperspiranty bez solí hliníku, u nichž je riziko podráždění minimální.

Přečtěte si naše recenze, proklikejte si obaly antiperspirantů v galerii.

Co testujeme

Antiperspirant adidas Adipower, 85 Kč



Co tvrdí výrobce

Obsahuje speciální částice, které své chování přizpůsobují reakcím těla. Když se vaše tělesná teplota zvýší, antiperspirant se aktivuje a uvolní se i jeho vůně. Zkrátka čím víc dřete, tím víc maká. Voní po citrusech a květinách a kromě spreje ho seženete i ve formě roll-onu.



Jak to vidí redakce

Při aplikaci jsem se nejprve trochu lekla intenzivní vůně, ale během pár vteřin se moje obavy rozptýlily. Vůně si rychle „sedne” a vůbec není rušivá, jemně a příjemně o sobě dává vědět jenom tehdy, když jste aktivní. Antiperspirant perfektně funguje celý den, suché podpaží jsem měla i po intenzivním běžeckém tréninku.

Co testujeme

Krémový antiperspirant Maximum Protection, Rexona, 159 Kč

Co tvrdí výrobce

Antiperspirant je postavený na mikrokapslové technologii, která zaručuje celý den bez nepříjemného zápachu. Díky krémové konzistenci absorbuje přebytečný pot a zanechá podpaží v suchu. Navíc obsahuje hydratační složky, které dodávají pokožce potřebnou vláhu.

Jak to vidí redakce

Silný antiperspirant s příjemně ženskou vůní chránil velmi dobře celý den, přestože jsem mu dala pořádně zabrat. Jediné, co mi úplně nevyhovovalo, byla jeho krémová konzistence, která ráda zanechává stopy na oblečení.

Co testujeme

Antiperspirant Take me to Hawai, Nivea, 88 Kč



Co tvrdí výrobce

Šetrné složení limitované edice antiperspirantů zanechá vaši pokožku svěží a suchou po celých 48 hodin. Jeho podmanivá ibišková vůně vás přenese na Havaj.



Jak to vidí redakce

Antiperspirant příjemně voní a dokud jste v klidu, nedá se mu vytknout vůbec nic. Potíž nastává ve chvíli, kdy se pustíte do nějaké dynamické aktivity. Mému běžeckému tempu bohužel nestačil. Na koláče potu sice nedošlo, ale o suchém podpaží nemůže být řeč.

Co testujeme

Antiperspirant Soft Body Roll-on, Syncare, 215 Kč

Co tvrdí výrobce

V tomhle antiperspirantu nenajdete alkohol ani soli hliníku, a navíc byl navržen tak, aby svou vůní i účinkem vyhovoval ženským i mužským potřebám. Najdete v něm extrakty ze zeleného čaje, které osvěžují a zklidňují pokožku.

Jak to vidí redakce

Funguje velmi spolehlivě i při vyšší zátěži. Ze všech otestovaných antiperspirantů nejlépe pečuje o pokožku podpaží – s žádným jiným nebyla tak hebká. Plusové body má za absenci hliníkových solí a alkoholu. Jediné, co bych mu vytkla, je jeho jemná vůně. K večeru už jsem o ní nevěděla, nicméně podpaží zůstalo v suchu i tak.

Co testujeme

Antiperspirant Action Control,Garnier, 50 Kč



Co tvrdí výrobce

Antiperspirant, který vás dokáže před potem ochránit až na čtyři dny. Zároveň byl vytvořený tak, aby nedráždil a snesla ho i citlivá pokožka. Má svěží vůni a kromě jiného obsahuje i zklidňující výtažky ze zeleného čaje.



Jak to vidí redakce

Tenhle antiperspirant má jednu z nejpříjemnějších vůní – voní jako jemné tělové mléko. Na slibované čtyři dny mě ale bohužel neochránil. S přehledem dal jeden, pak už jsem aplikaci musela zopakovat.

Co testujeme

Antiperspirant Roll-on, Perspirex, 319 Kč

Co tvrdí výrobce

Řešení pro ty, které se potí tolik, že je na ně většina antiperspirantů krátká. Pocení totiž umí zablokovat až na pět dní. Nanáší se před spaním na pečlivě osušenou pokožku. Ráno podpaží opláchnete a můžete vyrazit. Je bez parfemace.

Jak to vidí redakce

Řešíte-li neustále mokré koláče v podpaží, určitě tenhle antiperspirant vyzkoušejte. Já měla od pocení pokoj celé čtyři dny, pátý už bylo podpaží mírně vlhké. Jen dejte pozor, abyste ho nenanesla na podrážděnou nebo narušenou pokožku. Vážně to není nic příjemného!

LENKA LYSOŇKOVÁ