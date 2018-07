Konec dalšího šéfa nemocnice, protesty v Polsku a volby v Pákistánu: Vteřiny dne

Zubní technici ZUBNÍ TECHNIK - PROVOZNÍ MANAŽER. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 12.7.2018 - pracovní pozice zubního technika - provozní manažer v laboratoři. Požadujeme vzdělání nebo znalost v oboru zubní technik, příp. příbuzném, ŘP sk. B, německý jazyk výhodou, nikoliv podmínkou. Jedná se o samostatnou práci na plný nebo zkrácený pracovní úvazek, vedení zubní laboratoře vč. zajištění vzdělávání zubních techniků, kontrola práce zubních techniků, management a marketing laboratoře.Pozice vhodná i pro absolventa nebo cizince. Nástup možný nejpozději 1.10.2018. KONTAKT: Renata Benešová, tel. 539 094 321 (od 8.00 do 15.00), mail: ekonom@maxidental.cz, Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: Maxi dental s.r.o., Žerotínova, č.p. 895, 690 02 Břeclav 2. Informace: Renata Benešová, +420 539 094 321.

Hledáme opravdové milovníky masa! Míst, kde se prodává maso, těch najdeš po Praze spoustu, ale jen jedno je to Pražské! Do práce nechodíme, že musíme, ale protože nás to baví. Teď už nám chybíš jen ty! Ozvi se nám: Vít Morkus.