Jen s petardami, bouchacími kuličkami, prskavkami a malými ohňostroji by měli lidé v Česku přivítat rok 2026. A to navíc jen na povolených místech. Vláda totiž schválila novelu zákona o prodeji a použití pyrotechniky.

Novou normu připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu na popud resortů životního prostředí a zemědělství. Z ní plyne, že nebude možné kupovat některé pyrotechnické pomůcky na stáncích a že se velké ohňostroje a dělbuchy nebudou moci odpalovat u nemocnic, zoo či chovů zvířat. Stejný zákaz platí i v okolních zemích, v Německu, Rakousku i Slovensku, a v Polsku se o něm diskutuje.

Nově také nebude možné vyzvednout si pyrotechniku kategorie F2, F3 a F4 přes doručovací služby, ale jen přímo ve specializované prodejně. A to z důvodu kontroly odborné způsobilosti. Za zacházení s pyrotechnickými výrobky bez dokladu o odborné způsobilosti bude fyzické osobě hrozit pokuta až do výše 500 tisíc korun.

„Usilujeme o to, aby byl silvestr 2024 posledním, kdy bude možné nekontrolovaně odpalovat petardy a dělbuchy kategorie F3 (prodejná od 21 let) a kategorie F2 (od 18 let) kolem nemocnic, domovů pro seniory, zoo, chovů zvířat a podobně. Zábavní pyrotechnika do těchto míst, stejně jako do národních parků a české přírody, zkrátka nepatří. Chceme také zakázat prodej pyrotechniky vyšší než kategorie F1 ve stáncích a celkově zpřísnit prodej petard a rachejtlí z kategorie F3, který bude možný pouze pro odborníky s licencí,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Jaký názor mají na pyrotechniku lidé v Česku? Podívejte se:

Anketa: Měl by stát zcela zakázat prodej zábavní pyrotechniky? | Video: Deník/Kateřina Součková

Pro zvířata je to stres

Normu, která musí ještě projít sněmovnou a Senátem a musí ji podepsat prezident, chválí jak organizace starající se o zvířata, tak i Svaz měst a obcí. „Je moc dobře, že k tomu vláda našla odvahu a konečně udělá přítrž nekontrolovaným odpalům pyrotechniky. Pro člověka je to sice možná zábava, ale pro zvířata je to velmi stresující.

| Video: Youtube

Například pro psy, kteří mají několikanásobně citlivější sluch. Spoustě jiných zvířat pak rány a světla způsobují stres a nahání panickou hrůzu. Kvůli tomu, že jsou lidi pitomci, se tak spousta zvířat zraní, nebo uhyne,“ řekla ředitelka neziskové organizace Helppes Zuzana Daušová. Ta na problematiku ohňostrojů upozorňuje už delší dobu. Před dvěma lety také založila projekt Psohňostroj, který vybídl k respektu ke zvířatům během novoročních oslav.

Podle ní však v návrhu chybí zásadní ukončení prodeje a použití kategorie F2 pro amatérskou veřejnost, kdy se řeší pouze kategorie F3. „I když se bude moci prodávat jen v kamenných obchodech, tak tyto kategorie tvoří největší část nabídky volně dostupné zábavní pyrotechniky v obchodech a v e-shopech,“ upozornila Daušová.

Novelu přivítal i předseda Svazu měst a obcí František Lukl. „Je vidět, že hlas veřejnosti má svoji váhu. Poptávka o redukci živelného používání pyrotechniky je odrazem současné veřejné poptávky. A nejde jen o zvířata, ale i o lidi. V této složité době také chtějí mít lidé pocit bezpečnosti. A k tomu výbuchy rozhodně nepřispívají. Doba si žádá využití modernějších a méně stresujících technologií,“ uvedl Lukl.

Prodejci novelu kritizují

Prodejci a ohňostrojaři však novelu, která zakazuje prodej pyrotechniky mimo kamenné prodejny, tedy ve stáncích, na tržištích a přenosných zařízeních, s výjimkou nejméně nebezpečné kategorie F1, kritizují. „Vůbec s tím nesouhlasím. Je to omezování trhu a osobní svobody. Nevím, proč by si někdo například na oslavu narozenin nemohl koupit silnější pyrotechniku,“ uvedl Václav Pícha, který má už léta v Hradci Králové prodejnu Fóry a žerty, kde se dá pyrotechnika koupit.

Podle něj budou nařízení někteří trhovci obcházet. „Určitě to každý na nějaké tržnici zažil. Trhovec má na stole vystavené jen zboží, které může prodávat, ale pod pultem má schované další, na které občas lidi láká 'někam dozadu',“ nastínil Pícha.

S novou normou nesouhlasí ani předseda Asociace českých profesionálních ohňostrojařů Vlastimil Kocourek. „Od vlády je to úplná zhovadilost. Víc to komentovat nebudu,“ řekl Deníku.

Na základě novely budou moci také obce vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou na celém svém území nebo na jeho částí zakážou používání pyrotechnických výrobků, a to po celou dobu nebo po určené časy. „Zároveň budou moci obce rozhodnout, že se tento zákaz bude vztahovat pouze na některé kategorie pyrotechnických výrobků. Při používání pyrotechnických výrobků bude navíc každý povinen dodržet bezpečnostní vzdálenost minimálně 250 metrů od objektů,“ uvedl vrchní ředitel ekonomické sekce ministerstva průmyslu a obchodu Petr Doškář.

| Video: Youtube

Některá města už podobnou vyhlášku mají. Určená místa a časy mají ohňostroje v Praze, Brně či Českých Budějovicích. „Ostatním obcím a samosprávám to také pomůže a otevře jim to oči, že s nežádoucí pyrotechnikou budou moci něco dělat. I my u nás v Kyjově o tom přemýšlíme,“ doplnil Lukl, který je zároveň starostou jihomoravského Kyjova.