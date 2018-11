Konec dohadů. Část klientů H-Systemu stát odškodní za průtahy

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 15 000 Kč

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb zedník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: místo výkonu práce: okres Louny, požadujeme řidičský průkaz B, praxe výhodou, svoz nezajištěn, nástup do zaměstnání v sídle firmy, práce přesčas - do večera i o víkendech, kontakt: 605013193 po-pá od 7,00 do 16,00 hod, info@stavbyok.cz. Pracoviště: Michal olah, pracoviště, . Informace: Petr Mildner, +420 605 013 193.