Konec jedné trati, pád z lanovky a beránek ze sekané: prohlédněte si videa dne

Bývalý ruský špion a jeho dcera byli přiotráveni vojenským nervovým plynem, který pocházel z Ruska. Uvedla to dnes britská premiérka Theresa Mayová na půdě parlamentu. Pokud Rusko uspokojivě nevysvětlí, jak se nebezpečná látka dostala do Británie, bude to považovat za nezákonné užití síly na svém území. Sergej Skripal a jeho dcera zůstávají po útoku ze 4. března, kdy byli vystaveni nebezpečnému plynu, v kritickém stavu.