Konec kamionů v levém pruhu dálnic? Návrh už má Sněmovna na stole

/ANKETA/ Ve Sněmovně už je návrh, podle kterého by řidiči nákladních automobilů a kamionů nesměli jezdit na dálnicích v levém jízdním pruhu. Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Dopravci uzákonění zákazu, už když se o něm začalo diskutovat, odmítli.

Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu. Stavbaři odstoupili od smlouvy na opravu D1. Vyhazov tak nebudou komplikovat Přečíst článek › V zákonu by zároveň zůstalo ustanovení, podle něhož nákladní automobily a kamiony nesmějí na dálnici předjíždět jiné vozidlo, pokud k tomu nemají dostatečnou rychlost, aby manévrem neomezily ostatní auta. Úpravu řidiči ale podle autorů novely nerespektují, protože je neurčitá. Ponechává na předjíždějících řidičích posouzení, zda jedou dostatečně rychle, uvedli. Kritika kvůli D1 O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích mluvil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), ale také poslanci KSČM, už minulý týden v souvislosti s kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. Podle silničních dopravců by ale úřady měly takovým situacím předcházet preventivní údržbou a postižené úseky při dopravní kalamitě případně uzavřít. Navrhovaný zákaz by podle dopravců kolapsům provozu nezamezil. V případě nutnosti by ale bylo možné tuto restrikci vynucovat dopravními značkami. Předlohu skupiny poslanců posoudí před projednáváním v zákonodárných sborech vláda. Předkladatelé navrhli, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení a byla účinná hned po případném přijetí, tedy vyhlášením ve sbírce zákonů. Něco za něco. Kvůli rozšíření D1 u Humpolce se uzavřel jeden pruh Přečíst článek ›

Autor: ČTK