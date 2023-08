Tištěným novinám nejvíc věří každý třetí člověk. Zapojte se do ANKETY Deníku

Co je psáno, to je dáno. Této prastaré zásady se stále drží velká část lidí. Nejvíce ze všech totiž věří zprávám v tisku. Vyplývá to z průběžných výsledků ankety Deníku nazvané Konec novin?, která se věnuje tomu, jak lidé vnímají tištěné noviny v době, kdy se svět informací z výrazné části přesouvá do online prostředí. Konkrétně více než třicet procent lidí v anketě Deníku věří nejvíc právě zprávám na novinovém papíře.

Foto: Deník