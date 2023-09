Havel na Hrad! Časy se mění

Rovnost, 2. ledna 1990

Rovnost z 2. ledna 1990 - Václav Havel

Ještě 7. října 1989 byl Václav Havel v komunistickým režimem povolených novinách personou non grata - tedy osobou nežádoucí. Když se tak v tento den povedlo do hlásné trouby režimu, Rudého práva, propašovat drobný inzerát s přáním k narozeninám jistému Ferdinandu Vaňkovi z Malého Hrádku - tedy „zašifrovanému“ Václavu Havlovi, i s fotkou, byl z toho pořádný poprask. Kdo by tehdy tušil, že za měsíc a deset dní studentská demonstrace odstartuje celospolečenské změny a země nastoupí cestu k demokracii?

Každopádně už na přelomu let 1989 a 1990 musely s vývojem politické situace noviny otočit. A tak i tehdy komunistická Rovnost informovala o tom, že se Václav Havel, muž, kterého režim dvakrát zavřel do vězení, stal novým československým prezidentem.