Loňská dovolená se Petrovi z Prahy příliš nevyvedla. Domluvil si s kamarády čtrnáctidenní cestu po Ukrajině a přes internet nakoupili jízdenky a zajistili si ubytování.

Zapomněl ovšem, že mu pro překročení hranice na rozdíl od zemí Evropské unie nestačí občanský průkaz, ale potřebuje pas. „Den před odjezdem jsem zjistil, že mi vypršel,“ říká Petr.

Ministerstvo vnitra chce podobným situacím do budoucna předejít. Do připomínkového řízení totiž poslalo soubor novel, mimo jiné silničního zákona či zákona o občanských průkazech. Na jejich základě by mohli být lidé dva měsíce předem informováni, že jim skončí pas, řidičák či občanka. Ovšem pouze za předpokladu, že při jejich vydání nadiktují úředníkům svůj mobil či e-mailovou adresu, na něž budou chtít zprávu poslat.

„Navržené řešení je novou službou respektující princip přiblížení státní správy občanům,“ konstatuje ministerstvo v důvodové zprávě k zákonům, kterou má Deník k dispozici. Lidé se tak podle úřadu vyhnou případným pokutám, které s propadlými doklady souvisí. „Technologicky bude oznámení zabezpečeno aplikací ministerstva vnitra,“ dodává se ve zprávě.

Jak číslo mobilního telefonu, tak e-mailovou adresu by měli úředníci po skončení platnosti průkazů z evidence odstranit. „Občan nicméně může požádat, aby byly tyto údaje vymazány dříve,“ píše ministerstvo ve zprávě.

Zapomnětliví občané

Změna může usnadnit situaci statisícům lidí. Ilustrovat to lze na jednoduchém příkladu: Koncem prosince 2018 proběhla médii zpráva, že si do nového roku musí kvůli končící platnosti sto tisíc lidí vyměnit řidičský průkaz. Opozdilci pak museli do front na úřadech, v horším případě jim řidičák propadl. A bez něj řídit nemohou. „Za přestupek je možné uložit na místě v příkazním řízení pokutu až 2000 korun a v rámci správního řízení uložit pokutu do 2500 Kč,“ varovala tehdy Dana Čírtková, policejní mluvčí z Vysočiny. Podle odborníků je záměr ministerstva chvályhodný. Ale může podle nich zůstat v půli cesty.

„Je nutno zajistit komunikaci až do konce, tedy že občan zprávu skutečně dostane a přečte si ji. Pokud by se tak nestalo, tak je to, jako když to napíšete na nástěnku na návsi,“ říká Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL, která se zabývá elektronickou výměnou dokumentů. Přečtení informace bude samozřejmě záviset především na občanech. Ale ministerstvo vnitra by podle něj mělo lidem umožnit údaje v databázi dokladů aktualizovat. Třeba platnost občanského průkazu je deset let a za tu dobu si lidé mohou číslo i e-mail změnit.

Novely ještě musí schválit vláda a sněmovna a podepsat prezident. Teprve poté začnou platit.