Barevná ohňová podívaná ještě donedávna patřila k tradičním koloritům novoročních oslav v českých městech. Oficiální ohňostroje ovšem v posledních letech čím dál víc představitelů radnic ruší a nahrazuje videomappingy či dronovými show.

Jsou drahé, neekologické a nešetrné ke zvířatům. Tak čím dál více radnic v České republice obhajuje svůj krok zrušit novoroční kratochvíli v podobě ohňostroje. Ohňovou show si tak nově budou muset nechat ujít například v Hradci Králové, Kutné Hoře, Vrchlabí či Prostějově. K navrácení tradice se nechystají ani v Praze.

Představitelé Kutné Hory připravili místo ohňostroje novinku v podobě světelné dronové show. Pozorovat ji bude možné od půl páté odpoledne 1. ledna na prostranství před jezuitskou kolejí a chrámem svaté Barbory. Podle starosty středočeského města Lukáše Seiferta jsou drony zelenou alternativu ohňostrojů bez dopadu na přírodu, volně žijící zvířata i domácí mazlíčky.

I moderní technologie má však svá úskalí. „Pokud by byl velký vítr nebo déšť, dronová show se nemůže konat. To je asi největší omezení, které tato technologie přináší,“ vysvětlil.

I ve východočeském Hradci Králové po dlouhých letech upustili radní od rachejtlí a novoroční ohňostroj tam nahradí moderní videomapping, který návštěvníci uvidí na budově staré radnice. S ohledem na velký zájem se představitelé města rozhodli videomapping promítat rovnou dvakrát.

„Smyslem bylo zvolit takový program, aby lidé zažili něco nového, zajímavého a zároveň šetrného k životnímu prostředí. Ostatně nahrazení ohňostroje videomappingem je i v souladu s naším záměrem omezit používání pyrotechniky ve městě,“ osvětlila krok radnice primátorka města Pavlína Springerová.

Obvyklé srocení davů a velké očekávání na náměstí T. G. Masaryka v poslední den roku bude letos mít jiný náboj i v hanáckém Prostějově. Také tam dali přednost videomappingu.

Ve východočeském Vrchlabí pak rok 2024 nově přivítají laserovou show. „Ohňostroje a zábavní pyrotechnika znamenají významné znečištění toxickými látkami, hluk rušící lidi, domácí zvířata a okolní přírodu, ale také nebezpečí zbytečných zranění. V neposlední řadě jsou zdrojem ohromného množství úplně zbytečného a nerecyklovatelného odpadu. A my chceme množství odpadu snižovat co nejblíž k nule,“ vysvětlil důvody odchodu od tradičních světlic vrchlabský zastupitel Tomáš Vrbata.

Do pražské zoo za korunu

Bez efektů, a to včetně videomappingu, stráví lidé první den roku 2024 v Praze. Zde byl ohňostroj naposledy k vidění v roce 2019. Videomapping pak hlavní město využilo o rok později.

„Pro letošní rok neplánujeme novoroční či silvestrovský ohňostroj, videomapping nebo jinou akci tohoto typu - podobně jako tomu bylo v posledních letech. Pro Pražany však chystáme novoroční překvapení v rámci celého 1. ledna 2024. Bude se jednat o zvýhodněné vstupy do různých organizací hlavního města,“ informoval mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Dodal, že v tento den budou moci Pražané za symbolickou jednu korunu navštívit tamní zoo a botanickou zahradu, využít zvýhodněné vstupné do Muzea MHD a do celkem sedmi věží ve správě Prague City Tourism.

Současný trend, kdy některá města pomalinku opouští od novoročních světelných show, bedlivě pozorují i v Asociaci českých profesionálních ohňostrojařů. „Tento trend vnímáme, ale je také otázkou, co jej způsobuje. Do jisté míry to jsou různé dezinformace, které kolem ohňostrojů kolují. Domnívám se však, že náš obor nezanikne,“ konstatoval místopředseda asociace Martin Peter.