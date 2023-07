Téměř tři čtvrtiny účastníků ankety Deníku nesouhlasí se záměrem vlády uvalit na tištěné noviny nejvyšší sazbu DPH ve výši 21 procent. Stát by měl podle nich tradiční novinařinu podporovat.

Za sníženou sazbu se přimlouvá necelých 27 procent z dosavadních 1800 účastníků ankety Deníku nazvané „Jsou potřeba tištěné noviny?”. Nejčastější je názor, že nejstarší žurnalistický formát by měl mít stejně jako knihy nulovou DPH. Myslí si to 47,5 procent odpovídajících.

Navzdory tomu, že hlasování probíhá na internetu, projevují čtenáři k papíru náklonnost. Co je k tomu vede? Podle 38 procent respondentů jsou tištěné noviny důležitou zbraní v boji proti dezinformacím. Tištěné noviny považuje za nejdůvěryhodnější typ média téměř třikrát více lidí, než je tomu v případě televize a rozhlasu, a sedmkrát více než v případě internetových zpráv.

Bez tištěných novin prodělají všichni. Čtenáři i stát

„Jsou nenahraditelné.” „Poskytují mi informace, ke kterým se můžu kdykoli vrátit, a to mi pomáhá s pamětí.” „Noviny odebíráme již hodně let, nerada bych o ně přišla, třeba i z důvodu předražení.” „Jsou součástí života, bez které si to nedokážu představit. Dávám přednost tištěným zprávám stejně jako tištěným knihám.” Těmito slovy popisují čtenáři svůj vztah k novinám.

