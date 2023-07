Co člověk, to názor. Jeden ze čtenářů si o tištěných novinách myslí: „Je to tradice, kterou je nutno podporovat a zachovat.“ Pro druhého jsou noviny „zbytečným plýtváním papírem“. Jen malá ukázka ze záplavy různorodých vzkazů a e-mailů, které za pár posledních dní dorazily do redakce Deníku.

Foto: Deník

Lidé reagují na výzvu, aby se vyjádřili k tomu, zda i ve 21. století – s přemírou informací v digitální podobě – mají zprávy na papíře stále ještě smysl. „Obrátili jsme se nejen na čtenáře Deníku. A to v souvislosti s plánem současné vlády znásobit daň na noviny, a tím vydavatelům více zkomplikovat ekonomickou situaci,“ říká Roman Gallo, šéfredaktor Deníku a Denik.cz.

Do ankety o smyslu a budoucnosti tištěných médií (naleznete ji na denik.cz/anketa) se za necelý týden zapojily tisíce lidí a anketa dále pokračuje. Dílčí výsledky ukazují, že tři čtvrtiny respondentů chtějí, aby stát tradiční tištěné noviny podporoval buď nulovou daní, nebo nižším daňovým zatížením.

Výsledky z ankety, která stále běží a můžete se do ní zapojit ZDE, budeme zveřejňovat postupně. Dnes jsme vybrali zlomek z více než tisícovky reakcí, kde jsme poprosili respondenty, aby popsali pár slovy svůj vztah k tištěným novinám: Záměrně jsme se snažili vybrat z moře vzkazů celé spektrum od kladných po kritické. Cítíme, že role slušného média je právě taková. Ukazovat svět a názory různorodé, ne jen ty, které jsou zrovna populární. (prozvětšení klikněte na grafiku)



Reakce čtenářů na možný konec tištěných novin.Zdroj: Deník

„Nemyslím si, že by měl být více zdaněn denní tisk oproti magazínům, spíše by to mělo být naopak, například zdaněný bulvár na úkor seriózních novin, neboť poctivé zpravodajství stojí mnoho úsilí a práce, tedy peněz, a bulvár je všudypřítomný na internetu. Myslím, že výrok koalice je v tomto směru poněkud nešťastný, podobně jako u DPH u kojenecké vody. Držím Deníku palce!“ uvedl jeden z účastníků ankety.

„Hlavně pro starší generaci např. mých rodičů jsou tradiční tištěná média klíčová,“ píše další respondent ankety Deník.cz a dodává: „Pro mě jsou zdrojem relevantních informací, i když je už teď kvůli ceně kupuji jen občas. Velkým problémem je ale chystaný zákon, který má zakázat politikům vlastnictví médií, ale pouze tištěných – to je absolutní výsměch, zejména v souvislosti se zařazením tištěných novin do nejvyšší hladiny DPH. Touto kombinací dojde k tomu, že právě nejzranitelnější skupiny obyvatel, co se týká podléhání dezinformacím (důchodci a sociálně slabší rodiny), nebudou mít k tištěným novinám přístup.“

Bez tištěných novin prodělají všichni. Čtenáři i stát

Ne všichni ale sdílí obavu o budoucnost deníků na papíře. „Při zvýšení DPH budou noviny místo 25 stát 27 Kč, a to je celé. Kdo je kupoval doteď, bude je kupovat i dál, kdo nekupoval doteď, nebude ani proto,“ tvrdí jeden z diskutujících.

Roman Gallo na to namítá, že zamýšlená zvýšená daň je jen dalším z faktorů ohrožujících existenci tisku v České republice. „Ano, vládní daňový nápad skutečně zdraží noviny ,jen‘ o dvě tři koruny. Jenže ve stejnou dobu distributoři skokově zvyšují cenu za doručení deníků předplatitelům do schránek. Distribuce „sežere“ půlku ceny, kterou platí čtenář. Zvyšují se i další náklady. Pokud promítneme všechny tyto nárůsty do ceny novin, budou stát 40 korun. Mnoho, zejména starších spoluobčanů, lidí z ohrožených sociálních skupin, si noviny nebude moci dovolit a přestanou je kupovat. To ještě více zdraží výrobu zmenšeného počtu výtisků. Je to spirála,“ říká Gallo.

A zároveň varuje: „Výsledkem bude, že část vydavatelů noviny zavře nebo zkrachují. Část společnosti, pro něž jsou dneska tištěné deníky primárním zdrojem ověřených informací, o něj přijdou a budou vystaveni většímu tlaku dezinformací. A vláda dostane ze zamýšlených výnosů ze zvýšené daně jen drobky. Prohrajeme všichni.“

Co si o celé věci myslíte vy?

Budeme moc rádi, když se zapojíte do ankety Deníku o smyslu novin. Naleznete ji až do konce příštího týdne na adrese www.denik.cz/anketa. Pokud preferujete tradiční podobu, anketa je zveřejněna na straně 23 pátečního (28. července) vydání tištěného Deníku po celé republice. Případně napište svůj názor na e-mail sefredaktor@denik.cz nebo roman.gallo@denik.cz. Děkujeme.

