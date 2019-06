/FOTOGALERIE/ Vzduch proudící od jihu během víkendu přinese do Olomouckého kraje sluníčko a teploty okolo třicítky. Meteorologové varují před vysokými teplotami i silnými bouřkami, které mohou být doprovázeny přívalovými dešti a krupobitím.

V pátek teploměry naměří mezi 29 do 32 stupni Celsia, na horách to bude od 23 do 27 stupňů. Obloha bude polojasná až skoro jasná, přechodně zvětšená oblačnost může předznamenat přeháňky a bouřky.