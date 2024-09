Temné síly v pozadí pádu Ivana Bartoše nevylučuji, ale předseda Pirátů si to zavařil hlavně sám, říká politolog Jan Kubáček. V rozhovoru pro Deník nastínil, co by mohlo být dál s vládou premiéra Petra Fialy.

Ze strany Petra Fialy jde o pragmatický cynický kalkul. Po krajských volbách, kvůli jejichž výsledku jemu nejloajálnější Pirát Ivan Bartoš rezignoval na předsednický post, si vyhodnotil, že Piráti s největší pravděpodobností nezasednou v příští Poslanecké sněmovně. A pokud by přece jenom pětiprocentní hranici za rok překonali, bylo by to v čele s vedením kritickým až nepřátelským vůči Petru Fialovi a ODS. Došel tedy k závěru, že už s nimi nemůže počítat jako s beranidlem proti hnutí ANO.

Čili to byl chladný kalkul politologa Petra Fialy, nikoliv vlivová hra kmotrů ODS v pozadí, jak to interpretovali na tiskové konferenci Piráti?

Myslím, že to byl hlavně chladný technologický kalkul. Politolog Petr Fiala by zvolil jiný způsob rozchodu s Ivanem Bartošem. Možná by ho z vlády odvolal už dříve, popřípadě mu dal jasné moratorium ke splnění úkolů v digitalizaci. Věděl by, že u veřejnosti by takovým postupem zabodoval. Avšak technolog moci Fiala do poslední chvíle vyčkával, jak dopadnou Piráti ve volbách a co se stane vnitrostranicky s Ivanem Bartošem. Když ho nemohl využít jako další hráz proti Andreji Babišovi, jednoduše ho obětoval. Uvědomuje si, že pirátští ministři budou muset odejít a on bude mít co nabídnout loajálním členům ODS, případně svým mírným kritikům. Zároveň to může prezentovat jako obměnu vlády, energický refresh. Pokusí se tak získat poztrácenou důvěru svých voličů. Je to riskantní strategie, ale je to alespoň nějaká strategie.

Vylučujete tudíž, že Jan Lipavský po odchodu z Pirátské strany zůstane ministrem, protože premiér jeho demisi nepřijme a ve vládě ho nechá jako nestraníka?

Pokud Jan Lipavský chce pokračovat v jakékoliv veřejné a politické kariéře, nemůže se dostat do role člověka, který jenom lpí na funkci a je pro ni schopen udělat cokoliv. Názorově je sice blíž TOP 09, STAN nebo i ODS než Pirátům, ale kdyby v budoucnu chtěl někde fungovat jako nestraník, lidé by ho nezvolili. Byl by pro ně politikem, který dal přednost ministerskému křeslu před svými spolubojovníky. Myslím, že z vlády a následně z Pirátské strany odejde. Piráty to oslabí, protože se předvádějí jako rozhádaná strana bez víry v úspěch.

Nevěříte tedy, že v zamotaném příběhu digitalizace stavebního řízení a osudu Ivana Bartoše hrála roli byznysová linka, Unie ICT, její šéf a předseda Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, antimonopolní úřad, konkurenční boj dodavatelských firem?

Není to vůbec vyloučené, ale o to víc se měl Ivan Bartoš daleko pečlivěji připravit a zajistit, aby systém fungoval hned od počátku. Nebo měl prodloužit lhůtu pro jeho ostré spuštění, eventuálně opevnit se odborníky, kteří by mu kryli záda. On ale předvedl naprostý nedostatek sebereflexe. Pokud by to celé i po prvních problémech prezentoval jinak, s pokorou, veřejnost by to vnímala smířlivě. Místo toho sebevědomě prohlašoval, že všechno šlape, a pokud ne, problém je v uživatelích. Temné pozadí se vyloučit nedá, protože informační technologie a digitalizace státu přitahuje byznys, je to vlivová bitva. Ale pan Bartoš svým soupeřům nabil, když trval na spuštění systému přes výčet mnoha konkrétních chyb a překážek. Tím si proti postavil nejen politickou opozici, ale zaměstnance stavebních úřadů, odborníky a veřejnost.

Co bude dál se čtyřkoaliční vládou? Přihlásí se Rakušanovi Starostové o uvolněná křesla?

Myslím, že Petr Fiala zkusí zkombinovat hned několik věcí. Část stávajících ministrů z postů bez portfeje přesune do plnohodnotných ministerstev a možná si za to řekne o jiný resort. Dovedu si představit, že ministrovi pro evropské záležitosti Martinu Dvořákovi ze STAN nabídne ministerstvo zahraničí. A za to bude chtít ministerstvo průmyslu.

Pro Jana Skopečka?

Očekával bych to. Pokud ale STAN neustoupí a nebude se tohoto resortu chtít vzdát, může zahraniční věci nabídnout nějakému populárnímu straníkovi z ODS. Má tedy šanci udělat poměrně velkou vládní šarádu. A tvářit se u toho, že zefektivňuje vládnutí, ořezává počty ministrů, a zároveň ocenit sobě loajální partnery. To vše v situaci, kdy má ve sněmovně pohodlnou většinu 104 hlasů plus přeběhlíka od ANO Ivo Vondráka.