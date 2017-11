Konopí místo řepky? Podle Pirátů přinese státu miliardy

Legalizace marihuany. Konec černého trhu s dosud zakázanou drogou. Přínos pro státní pokladnu. To vše by měl přinést návrh Pirátů, pro který jejich poslanci budou hledat podporu u zbývajících stran.

„Předpokládám, že většina v Poslanecké sněmovně by se utvořit dala,“ řekl Deníku předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Jeho kolega Tomáš Vymazal věří, že konopí by v obchodech mohlo být dostupné do tří let.

Piráti doufají, že řeč peněz by mohla přesvědčit i hnutí ANO, jež se k iniciativě zatím tváří vlažně. „Jestliže Andrej Babiš deklaruje, že chce zvýšit výběr daní, tak tady má velký zdroj příjmů,“ konstatoval Michálek.

Z ULIC DO OBCHODŮ

Konopí, jehož se podle Pirátů v Česku ročně spotřebuje na 60 tun, by z ulic mělo vytlačit zřízení koncesovaných obchodů. Mělo by však být pod mnohem přísnější kontrolou než cigarety nebo alkohol. Prodávalo by se zde i konopí k léčivým účelům, jež je podle Michálka pro desetitisíce pacientů nedostupné. K marihuaně by se již neměly dostat děti. Jinak by měl být lidem sortiment produktů z konopí lépe dostupný. „Měly by u toho být dostatečné informace k užití, jako je to u všech standardních výrobků, aby z nich nikdo neměl zdravotní problémy,“ míní Michálek. Obchodníci by také měli zákazníky informovat o tom, při jakých chorobách by se měli konopným produktům vyhnout.

Kromě zákona upravujícího zacházení s konopím i omamnými a psychotropními látkami obecně by musely být upraveny i daňové zákony. Bylo by také třeba revidovat příslušnou mezinárodní úmluvu.

Změna by podle Pirátů dala možnost vyrábět produkty z konopí českým společnostem. „Máme tady spoustu polí, na kterých roste řepka. Myslím si, že by se dala využít daleko lépe, kdyby se tam pěstovalo konopí. Mělo by to pro krajinu méně drancující účinek,“ míní Michálek.

Piráti předpokládají, že by zavedení jejich reformy přineslo ročně do rozpočtu 3,2 miliardy korun. Vycházejí ze zkušeností států jako Kalifornie či Colorado v USA, kde je již konopí legální – podobně jako třeba i ve Španělsku, Nizozemsku, Uruguayi či Jihoafrické republice. Z prodeje konopí by se odváděla spotřební daň a DPH. Další daně by ze zisku odváděly společnosti, které by se pěstováním a prodejem konopí zabývaly.

VÝNOSY JAKO Z EET

Se změnami v přístupu k marihuaně v příštím desetiletí počítá i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Je dobře, že to jako téma přináší konkrétní politická strana. Mnohem hůř se to dělá úředníkům,“ řekl Vobořil Deníku. Základem úspěchu je podle něj přísná kontrola prodeje a stanovení vysoké spotřební daně. Totožnou částku – 3,2 miliardy korun – přitom letos od ledna do září státu přinesla EET. Deníku to řekla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.