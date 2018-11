Policii se ještě nepodařilo navázat přímý kontakt se synem premiéra Babiše

Do naší restaurace Originál 1869 U Hertlů v Praze 4 přijmeme vyučeného kuchaře se znalostí vaření hotových jídel. Hlavní pracovní poměr, krátký/dlouhý týden. Dva kuchaři na směně. Výplata po směně. Nástup ihned, nebo dohodou.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 230 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Referent majetkové správy, referent hospodaření s majetkem státu a ÚSC a rozpočtář příspěvkových organizací města, zařazený do odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18230 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Podmínkou přihlášení do výběrového řízení je podání PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY se všemi náležitostmi a přílohami na Městský úřad Kraslice do 14.12.2018., Bližší informace uchazeči naleznou na www.kraslice.cz v sekci Úřední deska MěÚ Kraslice.. Pracoviště: , . Informace: , .