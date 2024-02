Výpadky systému i odměny pro syna. Ministr Bek poslal na Cermat kontrolu

ČTK

Ve státní organizaci Cermat se v nadcházejících dnech uskuteční kontrola efektivity hospodaření a personálních nákladů. Novinářům to po jednání o prodloužení termínu podávání přihlášek na střední školy řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Kontrola by se měla zaměřit na hospodaření organizace nejen v současnost, ale za posledních deset let. Cermat má mimo jiné na starosti jednotné přijímací zkoušky na SŠ a připravil nový elektronický systém pro přihlášky na ně (DiPSy).

Cermat má mimo jiné na starosti jednotné přijímací zkoušky na SŠ a připravil také nový elektronický systém pro přihlášky na ně. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot