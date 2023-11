Rakušan navrhne prodloužení kontrol se Slovenskem, předběžně do 5. prosince

ČTK

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na příštím zasedání vlády navrhne prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem. Předběžný termín je do 5. prosince, ale to se ještě může na jednání kabinetu změnit, řekl dnes ministr novinářům na Hradě po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Je to podle ministra nutná reakce na to, že i sousední země včetně Německa budou kvůli přílivu migrantů pokračovat v kontrolách.

Kontroly na bývalém hraničním přechodu Brumov-Bylnice na Zlínsku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák