Kontroly podle Rakušana přinášejí výsledky, ale razantní pokles migrace by podle něj byl zázrakem. Zavedení kontrol na česko-německých hranicích se podle něj nyní nechystá. Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes ně pokračovat do dalších států EU. Cesta vede přes Maďarsko a Srbsko, Rakušan proto mimo jiné plánuje odjet na Balkán, aby jednat o vízové harmonizaci Srbska s EU, kdyby se přístup Srbska nezměnil, Rakušan zmínil jako nejzazší instrument i zavedení vízové povinnosti pro Srby.

Česko zavedlo kontroly na česko-slovenské hranici 29. září. Původně měly trvat několik dní, vláda je už ale jednou prodloužila, a to právě do 28. října.

Kontroly ano, zeď ne. Mnoho běženců jsme zachytili, pochvaluje si premiér Fiala

Hranice se Slovenskem kontrolují stovky policistů, pomáhají jim vojáci a celníci. Pracují na 27 bývalých hraničních přechodech v ČR, jinde nelze státní hranice překračovat. Policisté hlídají i takzvanou zelenou hranici.

Německá vláda už ve světle vývoje na balkánské trase prodloužila stálou ostrahu hranic s Rakouskem, na českém pomezí ohlásila pouze zpřísněné namátkové kontroly. Bavorsko pak koncem minulého týdne zintenzivnilo namátkové kontroly na hranicích s ČR i Rakouskem.

Počet migrantů, kteří od ledna do září vstoupili nelegálním způsobem do zemí Evropské unie po takzvané balkánské trase, se podle pohraniční agentury Frontex meziročně zvýšil o 170 procent. V prvních devíti měsících letošního roku bylo na vnější hranici EU zadrženo 228 tisíc běženců bez povolení, což bylo nejvíce za toto období od roku 2016. Počet běženců, kteří vstoupili do EU nelegálně, se od ledna do konce září zvýšil meziročně o 70 procent. Nejvyšší nárůst vykazuje právě balkánská trasa a pak státy východního Středomoří, kde se počty zvýšily o 118 procent.