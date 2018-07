Kontroly na německých hranicích? Pouze dočasně, jinak je to selhání, říká Zeman

Případná kontrola na německých hranicích kvůli migraci by měla být pouze dočasná. Pokud by byla trvalá, svědčilo by to o selhání politiků. Prezident Miloš Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK.

Zeman poznamenal, že lze pochopit žádosti Itálie o pomoc v otázce migrace, protože je přetížena uprchlíky. „Ale řešením není rozptýlit tyto uprchlíky do dalších zemí, ale vrátit je, pokud nedostanou azyl, do zemí původu a těmto zemím původu pomoci,“ řekl prezident. ČTĚTE TAKÉ: Trump nemyslí výdaje ve výši čtyř procent HDP vážně, říká Zeman Zopakoval, že by byl pro zřízení takzvaných hotspotů nebo pro pomoc například při investicích do dopravní či vodovodní infrastruktury. Dodal, že migrace odchodem mladých zdravých mužů oslabuje země jejich původu. Itálie o víkendu požádala země EU o pomoc se 450 migranty zachráněnými v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi. Některé státy jí vyhověly, český premiér Andrej Babiš (ANO) to odmítl. Podle Babiše musí Evropa vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje. ČTĚTE TAKÉ: Post předsedy nejvyššího správního soudu? Zeman prý už svého kandidáta má Německý ministr vnitra Horst Seehofer se v minulých týdnech dostal do sporu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou v otázce obnovení kontrol na německých hranicích. Chtěl tak bojovat s migrací. Merkelová jeho snahu odmítala kvůli obavám, že by stejným způsobem následně postupovaly i další země Evropské unie, což by ukončilo takzvaný Schengen, tedy volný pohyb lidí po členských státech. „Já se obávám, že jakákoli kontrola na hranicích by měla být pouze dočasná, což mimochodem pravidla Schengenu umožňují, ale kdyby byla trvalá, svědčilo by to o selhání nás politiků,“ řekl Zeman. ČTĚTE TAKÉ: Otázku obsazení ministerstva zahraničí považuji za uzavřenou, tvrdí Zeman

