Česko prodlouží kontroly hranic o dalších 20 dní. Střežit je budou i vojáci

ČTK

Česká republika prodlouží kontroly na státní hranici se Slovenskem o dalších 20 dní. Původně platily do 8. října, nově tomu tak bude do 28. října včetně. Schválila to vláda, oznámil na tiskové konferenci vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Doposud podle Rakušana opatření přineslo jasné výsledky. Zmínil hlavně počty zadržených převaděčů. Dodal, že od neděle nastoupí k ostraze hranic se Slovenskem i 80 vojáků. Mají posílit policisty a celníky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Policejní kontroly na hraničním přechodu Makov nad Velkými Karlovicemi. 29. září 2022. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Bohun