Kontroly plavidel: za alkohol hrozí postih plavcům nebo i při jízdě na šlapadle

/VIDEO/ Plachtařům a kormidelníkům na přehradách se může alkohol prodražit. Policisté třeba na Nových Mlýnech kontrolují dodržování předpisů často.

„Kontrola! Skasejte plachtu.“ Takový pokyn slyšel starší muž, který v úterý plachtil se dvěma dětmi na novomlýnských nádržích. Policisté odpoledne vyrazili na katamaránu prověřit, zda lidé vypluli s řádně vybavenými plavidly a střízliví. „V sezoně kontrolujeme posádky asi třikrát týdně,“ uvedl šéf mikulovského obvodního oddělení Petr Kulhavý.



Muž, kterého zastavila hlídka jako prvního, měl v pořádku test na alkohol. Nechal ale papíry v přístavu. Dostal proto napomenutí. „Mít s sebou doklady od lodi je to základní. Přesto se setkáváme s tím, že je lidé často na vodu neberou. Aby je třeba náhodou neutopili,“ zmínil Kulhavý.

Alkohol by byl ale závažnější problém. A to nejen za kormidlem, ale třeba i na šlapadle. „Za plavidlo zodpovídá vždy jeden člověk. Pokud nadýchá do jednoho promile, oznámíme to správnímu orgánu. Při vyšší hodnotě už hrozí u kapitánů větších lodí i trestní stíhání,“ upozornil Kulhavý.



Postih za ohrožení plavebního provozu můžou dostat i opilí plavci. Před týdnem jednoho na Nových Mlýnech zachraňovali, když přecenil síly a ve vodě dostal křeč. „Nebezpečné je plavání daleko od břehu, kde plavce může kormidelník snáz přehlédnout a neúmyslně srazit,“ poznamenal vedoucí novomlýnských vodních záchranářů Stanislav Hrdlička.



Namátkové policejní kontroly podnikají také policisté na Vranovské přehradě na Znojemsku. „V poslední době jsme žádné závažné porušení předpisů u posádek plavidel nezjistili,“ sdělila znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.





Na přehradě Křetínka na Blanensku lodní provoz tvoří kromě veslic jen občasné projížďky malých plachetnic a pár surfařů. „Policejní kontroly jsem tam nezaznamenal. Místní oddělení v Letovicích už nemá žádný člun. Nějakou dobu ho policisté sice využívali, ale spíš na hlídání dodržování zákazu stanování na březích ve spolupráci s pracovníky Povodí Moravy,“ vysvětlil Petr Hanáček z tamního jachtařského klubu. Kontroly Státní plavební správy se podle něj omezují na technickou prohlídku plovoucího mola, která má čtyřletou periodu.



Na dodržování řádu na rybníku Olšovec u Jedovnic na Blanensku dohlíží strážníci. „Klienti kempu jsou většinou seriózní. Málokdo na vodě poruší pravidla,“ tvrdí místostarostka Jedovnic Anna Bayerová.



Klidu na mnohých přehradách přidává i to, že tam platí zákaz motorových člunů nebo plavba ve skluzu.