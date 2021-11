Po celém Česku budou ve čtvrtek hygienici s policisty kontrolovat dodržování opatření, která byla přijata kvůli epidemii covidu-19. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová už dříve řekla, že v každém okrese bude v terénu jedna až dvě kontrolní skupiny. Další rozsáhlou kontrolní akci plánují hygienické stanice na tuto sobotu.

Policie kontroluje dodržování covidových opatření. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Hygienici by mohli kontrolovat například kavárny a restaurace. Hospodští a restauratéři musí od tohoto pondělka kontrolovat doklady o bezinfekčnosti hostů. Lidé, kteří nejsou očkovaní ani do půl roku po prodělání nemoci, musí mít u sebe při návštěvě restaurace potvrzení o negativním testu, jinak by je personál neměl obsloužit.