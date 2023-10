Policisté za první den namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem zajistili 69 uprchlíků. Zadrželi také čtyři převaděče, které začali prověřovat kvůli trestnému činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. ČTK to sdělila mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová. Česká republika zavedla od středy namátkové kontroly kvůli zvýšenému počtu přicházejících uprchlíků.

Policisté u hranic se Slovenskem zůstávají i nadále, kontroly však budou pouze namátkové. | Foto: Deník/VLP Externista

Česko, Polsko a Rakousko zavedly kontroly na slovenské hranici na deset dnů. Cílem je omezit počet lidí, kteří se nelegálně dostávají na jejich území, odkud chtějí většinou zamířit dále na západ. Německo již kvůli obavám z nelegálně přicházejících migrantů začalo kontrolovat hranici s Českem a Polskem v minulých dnech. Dosluhující slovenská vláda oznámila, že od dnešního dne zavede na deset dnů kontroly na hranicích s Maďarskem.

Kontroly u hranic se Slovenskem začaly. Policie zadržela dodávku plnou uprchlíků

V Moravskoslezském kraji zajistili do dnešního dopoledne 55 uprchlíků ze Sýrie. Šlo o dvě početnější skupiny, které byly v dodávkách, dvě menší skupiny v osobních automobilech a také uprchlíky ve vlaku. Do kontrol se v kraji podle dřívějších informací zapojilo osm desítek policistů. Jihomoravští policisté už v úterý večer zachytili na dálnici D2 u Hustopečí na Břeclavsku zahraniční dodávku, ve které se tísnilo 20 migrantů ze Sýrie. Od středy je v kraji nasazena stovka policistů.

Kontroly se v Česku vrátily po roce. Loni koncem září ČR kvůli přílivu uprchlíků zřídila na slovenských hranicích stálé hraniční kontroly, opatření přetrvalo do začátku letošního února. Podle středečního vyjádření vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) situace není jednoduchá a počty migrantů stoupají. I díky spolupráci s dalšími zeměmi jsou podle něho nicméně čísla výrazně nižší než před rokem. Loni do září ČR zachytila přes 10 tisíc uprchlíků, letos to nebyly ani 3000, řekl.

Slovensko dnes zahájilo kontroly také na hranicích s Maďarskem, o jejichž zavedení na deset dnů kvůli nelegální migraci rozhodla ve středu vláda premiéra Ľudovíta Ódora. Kontroly nejsou plošné. Bratislava jimi reaguje na podobný krok České republiky, Polska a Rakouska vůči Slovensku.