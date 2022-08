Kornoutky plné bakterií. Výsledky kontrol zmrzlin jsou nejhorší za šest let

ČTK

Kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) letos odhalily mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů. V období do 15. srpna nevyhovělo 56 procent vzorků zmrzlin a 75 procent vzorků ledů do nápojů, výsledky kontrol jsou tak nejhorší za posledních šest let. Inspekce to uvedla v tiskové zprávě. Upozornila na to, že výsledky nevypovídají o situaci na celém trhu, protože se kontrolují hlavně problematické provozovny.

Zmrzlina - ilustrační foto. | Foto: ČTK