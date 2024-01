ANO: Dojít pěšky v Česku k volbám trvá většinou několik minut. Za tím, kdo je nemocný, přijde volební komise sama. Až dosud se v zahraničí mohlo hlasovat jen na ambasádě. Řekněme, že chráníte zvířata v savaně a máte cestovat tisíce kilometrů divočinou do Nairobi. Ale i méně exotické cesty do hlavního města zaberou hodiny a dny a stojí značné peníze. Navíc existuje řada zemí, kde ambasáda není (například v Bahrajnu) nebo cesta na ni je kvůli velké vzdálenosti skutečně extra složitá (Indie, Argentina, Austrálie).

NE: Češi se rozhodli žít, pracovat nebo studovat v zahraničí dobrovolně a je skvělé, že tu možnost mají. Sněmovní volby jsou jednou za čtyři roky, prezidentské jednou za pět let. Pro drtivou většinu voličů je cesta na zastupitelský úřad jen drobnou nepříjemností (viz výše). Navíc ji mohou pojmout jako výlet nebo si při ní vyřídit pracovní věci. Pokud tohle nechtějí podstoupit, ať nevolí.

ANO: Korespondenční hlasování je povoleno ve 130 zemích světa. V Evropské unii je neumožňují jen Chorvatsko, Francie a Malta. Francouzi a Malťané však mohou hlasovat elektronicky. Bylo zpochybněno jen jednou, v roce 2016 při volbě rakouského prezidenta. Nešlo však o nic vážného, úředníci prostě jen rozlepili obálky před termínem.

NE: Náš volební systém funguje už třicet let. Lidé věří v jeho spolehlivost a spravedlnost. Je zcela jasný a průhledný. To neplatí v případě hlasů zaslaných poštou. Výsledek by mohl kdokoliv zpochybnit, podobně jako Donald Trump v USA v roce 2020. Nedůvěra ke sčítání pak vyústila až v krvavý útok na Kapitol.