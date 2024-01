V diskuzi ohledně uzákonění korespondenční volby se často objevuje argument, že Čechům žijícím v zahraničí není potřeba usnadnit přístup k volbám. Dokonce se objevují názory, že Češi v zahraničí by neměli volit vůbec. A to kvůli tomu, že je pobyt v cizině vzdaluje od každodenní reality v tuzemsku. Krajané to odmítají, upozorňují, že vztah k Česku je trvalý. Chtějí aktivně rozhodovat o zemi, kde žijí nadále jejich příbuzní nebo plánují sami budoucnost v pozdějším věku.

Anna Dao je původem Vietnamka, do Česka přišla jako předškolačka. Vyrostla v severních Čechách, ale už několik let žije v Rakousku. O tom, že by přestala volit, slyšet nechce. I proto, že cesta k českému občanství byla složitá. „Ačkoli jsem žila v Česku s rodiči, chodila tu do školy, pracovala a platila daně, nebylo tehdy ještě možné mít dvojí občanství. Abych se stala Češkou, musela bych se vzdát toho vietnamského,“ popsala Dao stav před rokem 2014, než začal platit zákon o dvojím občanství. „Čekala jsem déle než patnáct let,“ vypočítala.

Do Česka se zatím vrátit nechce. Nejprve studia, pak dobře placené zaměstnání a nakonec seznámení s životním partnerem rozhodly o tom, že novým domovem Anny Dao bude Rakousko. Přesto chce dál rozhodovat o budoucnosti země.

„Volit chodím, jezdím kvůli tomu zpátky domů. Je to pro mě výhodnější než si vyřizovat voličský průkaz a dojet na ambasádu. Proto by mi korespondenční volba přišla vhod,“ zmínila. Důvody, proč volí, jsou prosté. „V Česku mám celou rozvětvenou rodinu, rodiče, sestry, neteř a další příbuzné. Jsme v úzkém kontaktu, vidím, za jakých podmínek tu žijí, podnikají, studují. Není mi to jedno,“ shrnula.

Na ambasádě v Londýně volí už šest let i další Severočeška, Sára Kuncová. Má to hodinu cesty. „I tak bych ale uvítala korespondenční volbu, protože je to snazší a rychlejší, nemusím do přeplněného centra,“ přiblížila. Vzdálenost, pokud jí vyjde plánované stěhování z metropole, se navíc prodlouží.



Argumenty proti volbě

Proti korespondenční volbě se stavějí zejména opoziční strany. Podle nich je návrh v rozporu s ústavou, porušuje princip rovnosti voleb nebo se bojí manipulace s hlasy. Objevují se také argumenty, že volit by měli jen ti lidé, kteří se na chodu Česka podílejí nebo tu odvádějí daně.

„Osobně se neztotožňuji s tím, že by o politických poměrech v naší zemi měly rozhodovat hlasy lidí, kteří zde nežijí. Myslím si, že nemají rozhodovat hlasy lidí, kteří se u voleb rozhodují nikoliv na základě vlastní žité zkušenosti v téhle zemi, ale na základě různých, dalo by se říct, třeba předsudků nebo různé mediální propagandy, kteří neponesou důsledky svého rozhodnutí, protože zde nežijí,“ vyjádřila se v úterý na schůzi sněmovny poslankyně hnutí ANO Monika Oborná.

Kuncová to odmítá. „Mě Česko stále zajímá. Lidé jsou v zahraničí z různých důvodů a neznamená to, že jsou mimo realitu a neudržují tu žádné kontakty nebo si nehledají informace. Dělám to i proto, že přemýšlím, že se sem v budoucnu vrátím,“ shrnula.

Anna Dao doplňuje, že by se na Čechy v zahraničí nemělo nahlížet jako na lidi, kteří se dobrovolně zbavili všeho, co je k Česku poutalo. „My jsme neodešli z Česka proto, že tu zemi nemáme rádi a nepřáli bychom si její skvělou budoucnost. Život to tak prostě zařídil, tak teď žijeme jinde. Ale pořád chceme to nejlepší pro ni i pro naše rodiny, které tu zůstávají,“ doplnila.