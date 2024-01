Deník se na své čtenáře obrátil v anketě s otázkou, zda jsou pro to, aby občané České republiky žijící dlouhodobě v zahraničí mohli volit poštou. Zájem odpovídajících je obrovský, do této chvíle hlasovalo přes šedesát tisíc lidí. Čtyřiašedesát procent je proti a pětatřicet pro. Procento neví.

Na zastupitelských úřadech na americkém kontinentě začaly 12. ledna 2023 prezidentské volby v zahraničí. Mezi prvními se českým voličům otevřela ambasáda v Santiagu de Chile. | Foto: ČTK

Argumenty obou stran sporu Deník shrnul zde.

Redakce také obdržela řadu mailů, i v nich odmítavé stanovisko převažuje, většinou ale s výhradou. Pisatelé nejsou proti tomu, aby mohli volit korespondenčně lidé, kteří jsou například na Erasmu nebo delší pracovní stáži. Zcela však odmítají, aby tak mohli činit i ti, kteří žijí v cizině dlouhodobě.

„Určitě nesouhlasím s korespondenčním hlasováním lidí, kteří v ČR nebydlí - mají své nové bydliště, pracoviště a mnohdy i rodiny v jiných zemích. O naši zemi se nezajímají, nevědí, co se zde děje a informace dostávají zprostředkovaně - i neobjektivní,“ píše Ilona Šímová.

Dalším vadí, že takoví lidé v Česku neplatí daně a nemají k němu žádný vztah. Proto by o něm neměli rozhodovat. Naopak pro jiné jsou volby dopisem nutnost. „Češi žijící v zahraničí určitě mají nárok volit korespondenčně,“ napsal Josef Pražák.

Mají mít občané ČR možnost hlasovat ve volbách ze zahraničí i korespondenčně? Zeptali jsme se kolemjdoucích:

Z redakční pošty

Winklerer, Třebíč: Celá Evropa hlasuje poštou

Dobrý večer, korespondenční volba ano. Je to jasné a vůbec nevím proč se o tom vede diskuze, celá Evropa to má a jen našim opozičníkům to vadí. Těm ale vadí vše.

Břetislav Grüner: Ať volí dopisem jen ti, kdo žijí v zahraničí krátkodobě

Reaguji na článek o korespondenční volbě. Pokud je český občan v zahraničí krátkodobě (dovolená, služební cesta), tak by mu mělo být umožněno nějakým způsobem volit, má-li zájem. Ale český občan žijící trvale v zahraničí by neměl volit vůbec, protože je odtržen od reality a neměl by mít proto možnost do dění u nás zasahovat.

Autor bez podpisu: Je to zástupný problém

Jak je vidět, tak vláda nasadila tento zástupný problém v době, kdy je obrovské množství důležitějších problémů. Navíc se jí to hodí, protože má ještě pořád 108 hlasů. Jak bude čas pokračovat, tak se od vlády odvrátí ještě více občanů. Již i mezi mnohými politiky vládních stran se zvětšuje nespokojenost s tím, jak vláda řídí stát.

To, že se vláda snaží na sílu prosadit korespondenční hlasování, má jediný účel - to, že si myslí, že ji bude volit hodně občanů v zahraničí. Jednak tím vláda poruší ústavu a za druhé lze tyto volby lehce zfalšovat. Většina občanů je proti této volbě. Zahraniční občané jsou odtrženi od života u nás.

E-mailová adresa medved (konec adresy redakce zná a kvůli ochraně soukromí nezveřejňuje)

Ilona Šímová: O naši zemi se nezajímají

Určitě nesouhlasím s korespondenčním hlasováním lidí, kteří v ČR nebydlí - mají své nové bydliště, pracoviště a mnohdy i rodiny v jiných zemích. O naši zemi se nezajímají, nevědí, co se zde děje a informace dostávají zprostředkovaně - i neobjektivní. Něco jiného jsou lidé studující nebo jen pracující v cizině - ti však do ČR jezdí, proto je u nich také asi nesmysl hlasování „poštou“. Není také jisté, že budou hlasovat opravdu Češi a že nedojde ke zneužití jejich hlasů.

Jaroslav Boháč: Nemají přehled o domácí politice

Naprosto nesouhlasím s korespondenční volbou osob dlouhodobě žijících v cizině. Přijatelné je to u osob s krátkodobým, časově ohraničeným pobytem, jako jsou studium, stáž, praxe u mateřské společnosti zaměstnavatele apod. Osoby dlouhodobě žijící v zahraničí logicky nemohou mít takový přehled o domácí politice a způsobu života jako osoby zde trvale žijící a hlavně - jejich volba jejich osobní život v zahraničí nijak neovlivní a sami k tomu nijak přispět nemohou. Jejich volba ovlivní životy jiných, ke kterým nemají absolutně žádný vztah.

Josef Pražák, Boreč-Žebice: Není co řešit, samozřejmě ANO

Češi žijící v zahraničí mají určitě nárok volit korespondenčně.

Ohlasy ze sociálních sítí

Velká část lidí odpovídala pouze slovem NE. Podobně jako v mailových odpovědích nejvíce vadí to, že by lidé, kteří u nás dlouhodobě nežijí, nepracují a neplatí daně, měli mít právo rozhodovat o životě těch, kteří v Česku žijí. Zde je výběr názorů.

Korespondenční volení = možnost manipulace s volebním výsledkem a je protiústavní.

Fascinuje mě, jaký monstrproblém se dělá z takhle marginálního tématu. Za mě by bylo stejně nejlepší řešení volby online. Hádají se o něm Češi, kteří mnohdy nevytáhli zadek z kraje, a k volbám stejně nechodí, ale zastávají zarytý názor pro anebo proti… protože to říká ten, nebo ten druhý. Jak u blbečků na dvorečku, fakt.

Chodím k volbám vždy a myslím si, že korespondenční i online volby se dají lehce zmanipulovat. Dají se ošidit i normální volby, ale musíme doufat, že komise budou poctivé. Jsem už včerejší a tím mám i více zkušeností.

Viděli jste někdy mapu USA, Kanady nebo Austrálie a umístění velvyslanectví a konzulátů v těch zemích? Studium na univerzitě nebo pracovní stáž se opravdu neřídí termíny voleb v ČR. Ale abych to zkrátil, ze zjednodušení voleb v zahraničí mají oprávněný strach ANO a SPD, které ví, že v rozumném světě je nikdo nemůže volit - v posledních volbách do sněmovny v roce 2021 získalo v zahraničí ANO 5 procent a SPD 2,2 procenta hlasů.

Jsem proti korespondenční volbě. Klasická volba mi přijde v pohodě. Několik let se účastním voleb jako volební komisař. Podle mě korespondenční volba zavání podvodem. A co se týče Čechů žijících v zahraničí? Pokud žijí v cizí zemi, tak podle mě nemají právo zasahovat do politiky státu, který dobrovolně opustili.

Lidi zajímají jiné věci než korespondenční volba. Drahota, inflace, nedostupnost lékařské péče, chybějící léky, kvůli „reformám“ zhoršující se kvalita školství, pokles ekonomiky, lhaní a arogance politiků… Korespondenční volbou se Fialův pětislepenec snaží odlákat pozornost

Předpokládám že korespondenční volbu vládě poradili v USA, kde již mají zjištěno, že se touto volbou dá perfektně podvádět s hlasy…

S korespondeční volbou je to tak nějak „po Rychetsku“. Další „šméčko a manévr k utužení současné vládní garnitury“! Je úžasné, že ti, kdo budou volit korespondenčně, ani nebudou muset prokazovat své bydliště. Pokud Rakušan vyzýval ke kritice bez cenzury, tak tady mu jednu posílám: Jste ničeho se neštítící lumpové, ochotni pošlapat naši ústavu a volební systém jen proto, abyste se za každou udrželi u koryt. Nelžete nám, že to děláte pro lidi. Děláte to jen pro sebe a pro své politické kšefty, na lidech vám absolutně nezáleží.

Samozřejmě, že korespondenční volba ano. Není jediný relevantní argument pro ne. Opozice zase jen dokazuje, jak je směšná.

Stejně si to zmetci prosadí. Jsou v přesile. Ale tohle by mělo rozhodnout referendum.

Je to stejné, jako bychom dnes prosazovali telegraf. Takže rovnou k volbě po internetu a prostřednictvím mobilních telefonů. Korespondenční volba je krok zpět a ztráta času.

Neexistuje argument pro odepření volebního práva lidem, kteří nemůžu přijít do volební místnosti.

Určitě ano.

Nikdo nebude schopen zkontrolovat regulérnost voleb, a o to jim jde, aby mohli podvádět, ne o lidi v zahraničí. Mimoto spousta lidí odešla z ČR proto, že tady v tom kocourkově nechtějí žít. Být mladá, tak taky odejdu. Tahle vláda je tragická.

Po zkušenostech z korespondenčního hlasování v USA musí změnit názor každý!

Ono při tom, kdy na volby chodí cirka 50 procent voličů u nás, tak dejme tomu i 100 tisíc voličů venku může zvrátit volby… Proto se bojí Babiš i Okamura korespondenční volby nebo i elektronické.

Ale nikdo jim přece nezakazuje volit. Já také nemůžu v trenkách olíznout obálku a hodit ji do schránky. Musím si vzít občanku, aspoň přiměřeně k události se obléct a jít. A že to má někdo v zahraničí stovky kilometrů? Volby jsou jednou za 4 roky. Jestli za tu dobu neušetří na vlak či letadlo, tak co tam dělá? Jediným volebním průkazem by mělo být daňové přiznání ČR.

Korespondenční volba je problematická. Je celkem ok u lidí, co jsou někde na Erasmu na jeden semestr, ale když někdo delší dobu žije mimo naši zemi, ztrácí kontakt s realitou běžného života v ČR, už třeba proto, že nechodí v ČR do obchodu, neřeší nájem, energie, doktory, poštu, úřady. Sama jsem žila v cizině několik let a i když jsem sledovala zprávy apod., tato přímá zkušenost mi hodně chyběla. Nehledě na to, že je nefér, že si někdo něco na dálku zvolí, ale pak neponese důsledky té své volby, protože tu prostě nežije.

Ale ti lidé u nás dlouhodobě nežijí. Neplatí tady daně, nemají co žvanit do toho, jak bude tento stát spravován.

Jistěže ano, mnoho studentů studuje mimo Českou republiku a mnozí nemají finance na otočku jet domů.

Samozřejmě, že ano!

Spíš ne, koalici jde jen o hlasy, páč ví, že zahraničí volí hlavně pětikoalici.

Je mi to úplně jedno, protože volby jsou vždy jeden velký podvod!!!

Korespondenční volba v roce 2024? Už dávno se mělo volit elektronicky. Jsme 100 let za opicema.

Určitě pro. Divím se, že to nefunguje už dávno jako ve většině zemí. Ideálně i možnost elektronické volby.

V době internetu už by konečně měla být možnost hlasovat online.

Jsem proti, nechci, aby o životě u nás spolurozhodovali lidé co tu dlouhodobě nežijí, nejezdí sem a někteří ani o dění u nás nic neví…

Je to na širší diskuzi. Já píši o lidech, co tam trvale bydlí třeba již ve třetí generaci. Někteří tu ani třeba nebyli. Ti by o dění u nás dle mého neměli spolurozhodovat. No a z domácích by dle mého neměli volit lidi ve výkonu trestu…

Nežiješ dlouhodobě v ČR, neplatíš tady daně? Nemáš právo v ČR volit.