Vyhrocenou debatu vede od středy sněmovna nad tématem korespondenční volby. Ta by umožnila Čechům žijícím v zahraničí volit blíž ke svým aktuálním domovům, nikoli jen na velvyslanectvích. Ve čtvrtek diskuse ve sněmovně pokračuje. Premiér Petr Fiala (ODS) se k tématu exkluzivně vyjádřil v debatě Deníku.

Český premiér Petr Fiala | Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle vlády by se korespondenční hlasování týkalo asi půl milionu Čechů, kteří v zahraničí žijí. Bez ohledu na to, zda tam žijí krátce jako studenti či podnikatelé, nebo krajané s dvojím občanstvím a trvalým pobytem. „Koho se netýká, je ten, který jede na krátkou dobu, třeba na dovolenou na dva týdny do ciziny. U toho není možné korespondenční volbu realizovat,“ doplnil k obsahu premiér Petr Fiala.

Podle něj je korespondenční volba nástrojem k tomu, aby všem občanům bylo umožněno volit, což je jejich zákonné právo. „Je to technickými okolnostmi ztíženo, musí se osobně dostavit na zastupitelský úřad, který je i tisíce kilometrů vzdálený. Kdežto v Česku občan volí na úřadě v pěší vzdálenosti od svého bydliště. Korespondenční volba je vyrovnání této nespravedlnosti,“ vysvětlil Fiala.

Andrej Babiš při debatě o korespondenční volbě označil Rakušany za magory:

Babiš ve Sněmovně označil Rakušany za magory. Politici se za něj omlouvají

Opozice korespondenční volbu tvrdě odmítá. Nepřipouští ani argument, že v Evropě je tento způsob hlasování zavedenou praxí. „V každé zemi, kde je korespondenční volba, je ta úprava určitým způsobem jiná a v každé zemi je i jiná ústava. Všude je to jinak. Někde je to v souladu s ústavou, tento váš návrh ale není, proto s ním nesouhlasíme,“ vyjádřil se lídr SPD Tomio Okamura.

Deník vyhlásil anketu, ve které vyjádřilo 73 procent čtenářů nesouhlas s korespondenční volbou. V komentářích se objevovaly hlasy, kteří vládu podezírají, že jediným důvodem pro zavedení korespondenční volby je obava vládní koalice z propadu voličských hlasů.

Celá záznam debaty s premiére Petrem Fialou si můžete pustit zde:

Zdroj: Deník

O hlasy nejde, tvrdí Fiala

Podle průzkumů by příští volby do parlamentu drtivě vyhrálo hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Podle odhadů by hlasy ze zahraničí současné opozici žádný úspěch nepřinesly. Fiala účelovost odmítl s tím, že korespondenční volba je ukotvena v programovém prohlášení vlády. „Není to nová myšlenka, není účelová. Je to spravedlivé a je to správné,“ shrnul Fiala. „Narovnává to nerovnost, která tady je,“ doplnil.

Premiér Fiala se postavil proti argumentu, že Češi, kteří dlouhodobě v zahraničí žijí, nemají mít možnost hlasovat. „Nemáme občany dvou kategorií. Je svobodná volba člověka, kde chce žít a jak chce žít. Pokud jako český stát někomu dáváme občanství nebo má na něj nárok, musíme mu také umožnit výkon jeho základních práv. Jestli žije dlouho v cizině, nebo ne, to není relevantní,“ poznamenal.

Korespondenční volbu by mohli Češi v zahraničí poprvé využít ve volbách do Sněmovny v roce 2025:

Vláda podpořila změnu voleb. Češi v cizině by mohli korespodenčně volit za rok

Řada Čechů se i v zahraničí stará o veřejné záležitosti a politiku aktivně sleduje. „To je, jako bych řekl, že máme sebrat volební právo lidem, kteří dlouhodobě nechodí k volbám, protože nesledují politiku a nestarají se o veřejné věci v České republice. Ten argument je lichý, není úkolem státu ani politiky toto zkoumat,“ doplnil.

V Česku musí podle Fialy platit zásada, která je zásadou civilizované společnosti. „Princip musí být jednoduchý: Jsem občan České republiky, musím mít stejná práva jako ostatní občané České republiky,“ dodal.