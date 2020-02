Vláda kvůli epidemie neznámého typu koronaviru schválila zákaz přímých letů mezi Čínou a Českou republikou. Opatření začne platit od neděle 9. února, uvedl premiér Andrej Babiš.

Adam Vojtěch na letišti v Ruzyni | Foto: ČTK

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při příchodu na jednání kabinetu řekl, že situace podle něj k zákazu přímých linek mezi Prahou a Čínou nazrála. "Věřím, že to vláda podpoří, situace to vyžaduje, jinak bych to sám nenavrhoval," uvedl. Kabinet podle něj jedná se zástupci pražského Letiště Václava Havla. "Jsou předběžně informováni," konstatoval.