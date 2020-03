Česká republika se zařadila mezi státy, kde se objevil nový typ zákeřného koronaviru. Ten se začal šířit z čínského Wu-chanu. Po celém světě už onemocnělo přes 86 tisíc lidí. Bohužel roste i počet mrtvých, který se blíží hranici tří tisíc. V Česku byli potvrzené tři případy nákazy. Všichni tři pacienti jsou hospitalizováni v pražské Nemocnici Na Bulovce, jeden z nich sem byl převezen z nemocnice v Ústí nad Labem. Jakými pravidly se řídit, aby člověk minimalizoval riziko nákazy?

Cestující z italského Bergama po příletu na brněnské letiště. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Online reportáž Koronavirus 01.03. 18:49 "Dalo se čekat, že se Covid-19 do České republiky dostane, přeji hodně sil pacientům i lékařům a sestrám, kteří se o ně starají. Dobrou zprávou jednoznačně je, že všichni tři pacienti v ČR mají mírné příznaky. Věřím tedy, že vše dobře dopadne. Chtěl bych v tuto chvíli všechny poprosit, aby hlavně zachovali klid a nepodléhali panice, není k ní důvod. Mimořádně důležité je dbát na doporučení hygieny, lékařů a ministerstva. Zdravotníci jsou, i přes místy zmatenou a neúplnou komunikaci ministerstva a vlády směrem k veřejnosti, dobře připraveni," uvedl exprimátor Prahy a poslanec Bohuslav Svoboda. 01.03. 18:24 V Itálii zemřelo dalších pět lidí nakažených koronavirem, počet obětí v této zemi tak stoupl na 34, uvedla ANSA. Nakažených bylo potvrzeno téměř 1700. 01.03. 18:23 V Izraeli se v pondělí konají volby, ministerstvo zdravotnictví vyzývá voliče, aby se neobávali koronaviru a přišli volit. Pro lidi v domácí karanténě jsou připraveny speciální volební místnosti. 01.03. 18:03 Bezpečnostní rada státu bude v pondělí jednat o koronaviru. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se bude řešit například budoucnost některých hromadných akcí, například závody v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Celá on-line reportáž ZDE

Odborníci se shodují, že by lidé především měli dodržovat zakladní hygienická pravidla. Tedy důkladně si mýt ruce, v ideálním případě používat i alkoholovou dezinfekci. Při kašlání a kýchání si krýt ústa rukávem, nikoli do dlaní. Doporučuje se také omezit fyzický kontakt, jako je podání ruky, případně si ihned poté umýt ruce. Rozhodně není vhodné sahat si do očí.