Nejvíc nakažených, takřka 1600, eviduje hlavní město Praha. V metropoli je tak přibližně 117 případů na sto tisíc obyvatel, následuje Olomoucký kraj s 98 a Plzeňský s přibližně 96 případy na sto tisíc obyvatel. Nejlepší situace je naopak v Jihočeském kraji, v němž na sto tisíc obyvatel připadá jen něco přes 25 infikovaných.

Téměr 19 procent nakažených, tedy vůbec nejvíc, je podle údajů hygieniků ve věkové skupině 45 až 54 let. Senioři od 65 do 74 let se na celkovém počtu lidí s nemocí covid-19 podílejí deseti procenty, lidé od 75 do 84 let více než šesti procenty. Seniorů nad 85 let jsou mezi nemocnými necelá čtyři procenta.

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal několik zákonů, jež během minulého týdne úspěšně prošly Senátem a které mají ulehčit v boji s epidemií koronaviru. Mimo jiné jde o zákon, který cestovním kancelářím umožňuje odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy až do září, či zákon, podle kterého mohou přijímací zkoušky na vysoké školy začít nejdříve 15 dní po jejich otevření.

Prezident rovněž podepsal novelu zákona o České národní bance, jež by mohla pomoci vládě při vydávání státních dluhopisů. Novela totiž ČNB například umožní obchodovat s cennými papíry s delší splatností či uzavírat obchody s více institucemi, než tomu bylo doposud. Parlament změnu zákona schválil ve zrychleném jednání ve stavu legislativní nouze jako součást protikrizových opatření.

Nouzový stav

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dopoledne v rozhovoru pro Radiožurnál označil aktuální čísla za poměrně příznivá. "Máme čísla za víkend, jsou v tuto chvíli poměrně příznivá. Není tam zatím žádný signál, že by křivka šla nahoru. Čísla jsou předběžná, potřebujeme ještě výsledky za pondělí a úterý, pak bude jasné, jestli tam byl nějaký vliv nebo nebyl," uvedl k výsledkům testů po velikonočním víkendu.

Ministr vnitra Jan Hamáček však po pondělním jednání Krizového štábu uvedl, že vládě doporučí prodloužení nouzového stavu, a to i kvůli komplikacím, jež by jeho ukončení znamenalo pro zásobování nemocnic. „Pokud by nouzový stav prodloužen nebyl, tak bychom se vrátili do standardního režimu, což znamená, že by skončilo centrální nakupování, skončilo by centrální zásobování, každý by se musel starat o to svoje,“ upozornil šéf Krizového štábu.

Onemocnění covid-19, které způsobuje nový typ koronaviru, bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. Na konci stejného měsíce pak počet infikovaných pokořil hranici 3300. Ke konci dubna bude podle dřívějších odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky v Česku asi deset tisíc pozitivně diagnostikovaných případů.