Už páteční nárůst o 168 nakažených překonal denní přírůstky případů covidu-19 za více než dva měsíce. Dnes zatím k 17:30 přibylo 125 nakažených, podobně jako v sobotu za stejnou dobu. V sobotu pak byl zaznamenán rekordní nárůst počtu případů. Za nárůstem nově prokázaných případů nákazy v posledních dnech stojí podle epidemiologů testování v lokálních ohniscích nemoci. V pátek například hygienici zahájili další plošné testování pracovníků těžební firmy OKD na Dole ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku, kde je další lokální ohnisko také na Dole ČSM-Jih.

Právě v okrese Karviná je podle údajů ministerstva aktuálně nejvyšší podíl nově potvrzených případů nákazy na obyvatele. Na 100 tisíc obyvatel tam připadá asi 136 případů za posledních sedm dní. V sousedním okrese Frýdek-Místek, kde je druhý nejvyšší výskyt, je asi 23 případů na 100 tisíc obyvatel, tedy šestkrát méně než na Karvinsku.

Krajská hygienická stanice v Ostravě eviduje za víkend v Moravskoslezském kraji zatím 85 nových případů nákazy. Téměř všechny pocházejí z plošného testování v OKD na Karvinsku. Případů ale určitě přibude, protože všechny odebrané vzorky ještě nejsou zpracovány, řekl dnes ČTK Petr Kopřivík z hygienické stanice. Plošné testování pracovníků dolů a jejich blízkých má pokračovat do úterý. Celkem má být otestováno přes 3000 lidí.

Jde hlavně o OKD

"Není to druhá vlna z našeho pohledu. Protože my teď provádíme poměrně masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko a to stále tak trvá," řekl Vojtěch v dnešním diskusním pořadu Partie na CNN Prima New. "Týká se to hlavně OKD a to jsou hlavně ty záchyty, které tvoří vlastně ten masivní nárůst. Jenom na Karvinsku je to 122 nových případů, za včerejšek," dodal ministr.

Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v České televizi řekl, že o druhou vlnu epidemie by šlo tehdy, kdyby byl podobný nárůst nakažených jako na Karvinsku v celé ČR. "Co dělá ten nárůst je skutečně v této chvíli Moravskoslezský kraj, a my musíme zabránit tomu, aby to šlo dál," řekl dnes Prymula v Otázkách Václava Moravce. Upozornil, že i přes větší denní přírůstky počtu nemocných setrvale klesá počet hospitalizovaných s covidem-19, což znamená že nemoc neproniká do rizikových skupin.

Podotkl také, že druhá vlna epidemie je nyní například v Izraeli, kde po rozvolnění opatření začaly stoupat počty nově nakažených. V sobotu v zemi podle serveru worldometers.info přibylo 621 nakažených, po zavedení opatření přitom denní nárůsty klesly na jednociferná čísla.

Ministr poznamenal, že nárůst je i v dalších oblastech, ale jde o přírůstky v rozsahu deseti či 15 případů, takže se podle něj nedá hovořit o nějaké eskalaci. "Není to otázka plošného nárůstu v rámci celé republiky," podotkl. Poukázal na to, že třeba počet případů v Praze klesá.



"Já se domnívám , že je to normální vývoj, který se dal čekat," řekl místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS) Také podle něj nejde o druhou vlnu.

Ministr Vojtěch také řekl, že plánované celorepublikové rozvolňování přijatých opatření od 1. července se nebude týkat Karvinska. "Do jisté míry plánujeme, že ta opatření se budou zpřísňovat," uvedl. Bude se to týkat hromadných akcí, například sportovních nebo kulturních, kde chce ministerstvo stanovit horní hranici účasti maximálně na 100 lidí, zatímco v celé ČR to je 1000 osob. Limit na Karvinsku by se tak měl snížit z nynějších 500 osob u akcí konaných uvnitř budov i venku.

Od března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo doposud v republice zaznamenáno podle údajů ministerstva k dnešním 17:30 celkem 11.423 případů covidu-19. Většina nakažených se už z nemoci vyléčila, nemocných je aktuálně 3394. V nemocnicích je nyní 117 lidí s covidem-19.

Ministerstvo dnes ve svých údajích revidovalo celkový počet zemřelých lidí s covidem-19. V sobotu uvádělo, že úmrtí bylo od začátku epidemie 349 a za sobotu zemřeli tři lidé. Dnes ale počet mrtvých snížilo na 347 a podle aktuálních údajů přibyl v sobotu pouze jeden zemřelý.