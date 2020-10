Nových případů ve středu ubylo. Prudce stoupá počet hospitalizovaných pacientů

Ve středu přibylo v Česku 12 977 potvrzených případů koronaviru. Je to dosud nejvíce ve volném dni, kdy se obvykle méně testuje. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví. Dalších 6968 případů zatím přibylo za dnešek do 18:00, což bylo o 543 méně než minulý čtvrtek do stejné doby. Na pokles ale mohl mít vliv středeční svátek. V ČR je nyní 174 965 lidí s prokázanou nemocí covid-19. Většina z nich má mírný průběh, počet hospitalizovaných i obětí ovšem v posledních dnech stále strmě roste.

Jeden ze dvou mobilních odběrových týmů hasičů, které v Jihomoravském kraji vyjíždějí domů k lidem s podezřením na koronavirus | Foto: ČTK / ČTK

Od 1. března, kdy byly v Česku zaznamenány první případy nákazy, odhalily laboratoře v ČR zhruba 297 tisíc případů koronaviru. Z toho se téměř 119 400 lidí vyléčilo. Ministerstvo tento údaj mírně zrevidovalo, ve středu večer bylo vyléčených zhruba 112 tisíc. Takto velký nárůst vyléčených většinou nebývá. ON-LINE: Zeman jmenuje nového ministra zdravotnictví. Prymulu střídá Blatný Přečíst článek › S nemocí covid-19 dosud v ČR zemřelo 2675 lidí. Od minulé středy přibývá každý den více než 100 obětí. V úterý nemoci podlehlo 146 lidí, dosud nejvíce. Na středu zatím připadá 74 úmrtí. Tyto údaje ale při pozdějších aktualizacích obvykle rostou, je tak pravděpodobné, že i ve středu nakonec bude počet obětí vyšší než sto. V nemocnicích je podle údajů ke středečnímu večeru 6624 pacientů s covidem. Jejich počet se za den zvýšil o 433, pacientů ve vážném stavu přibylo o 69 na 962. Od začátku měsíce tak přibylo zhruba 5500 hospitalizovaných. Stále více se testuje. Laboratoře v úterý provedly opět přes 45 tisíc testů, odhalily rekordních 34,4 procenta nakažených. Podíly pozitivních testů vyšší než 30 procent jsou v poslední době běžné, což naznačuje, že v populaci je mnohem víc infikovaných, než se podaří odhalit. Středeční bilanci testů ministerstvo zveřejní dnes vpodvečer. Koronavirem nejvíce zasaženým okresem je momentálně Benešovsko. Za uplynulých sedm dní tam na 100 tisíc obyvatel evidují 1142 nakažených. Vyšší než tisíc je tento údaj ještě na Vsetínsku, Náchodsku, Rakovnicku, Přerovsku a Zlínsku. Relativně nejlépe je na tom Chebsko s 276 případy nákazy na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Vládní opatření Představitelé státu včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) ve středu při příležitosti výročí vzniku samostatného státu znovu vyzývali občany, aby dodržovali opatření vyhlášená vládou proti šíření koronaviru. Stát je postupně zpřísňuje ve snaze zabránit překročení kapacity nemocnic. Evropa dál zpřísňuje opatření. Německo uzavře restaurace Přečíst článek › Od středy platí další zpřísnění restrikcí. Lidé nesmějí vycházet před 04:59 a po 21:00. Povoleny jsou v tuto dobu jen cesty za prací, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku nebo venčení psa v blízkosti bydliště. Obchody se základními potřebami, které vláda nechala otevřené, musejí nově až na výjimky zavřít mezi 20:00 a 05:00 a v neděli na celý den. Omezeny jsou farmářské trhy. Úřady i firmy mají nařídit práci z domova, pokud je to možné.

Autor: ČTK