Nárůst počtu případů COVID-19 v Česku zatím dál zpomaluje, za dnešek jich zatím přibylo 139 na celkových 2956. V neděli činil denní nárůst 160 případů, v sobotu 262, v pátek dokonce 373. V posledních dnech ale klesá také počet provedených testů na koronavirus.

Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Pokud by počet nových případů po zbytek dne již výrazněji nestoupal, mohl by být dnešní denní nárůst nejnižší od minulého pondělí, kdy přibylo 126 nemocných.

Hamáček v čele Ústředního krizového štábu

Vláda dnes také schválila změnu v čele Ústředního krizového štábu, který řídí kroky proti šíření epidemie koronaviru. Po epidemiologovi Romanu Prymulovi převzal jeho vedení s okamžikem schválení ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Už dopoledne plánovaný krok kvitovala opozice, podle které měl ministr z titulu své funkce řídit štáb už od jeho ustavení. O plánu změny informoval v rozhovoru pro Lidové noviny premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle opozice měl být Hamáček v čele štábu už dřív. Politici kritizují Babiše, že zdržel svolání štábu, i za chaotické chování.

Hamáček se dosud věnoval především nákupům a distribuci ochranných prostředků. Řídil krizový štáb ministerstva vnitra. Do práce ústředního štábu chce zapojit české firmy. Zvažovaný hospodářský krizový štáb nakonec nevznikne. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že vláda nebude vytvářet další orgán, záležitosti bude řešit ministerstvo průmyslu a obchodu resorty.

"Před dvěma měsíci tady spousta lidí tvrdila, že Covid je horší chřipka, a když jsem před měsícem chtěl nouzový stav, tak se mi smáli, že kvůli třem nakaženým se to nevyhlašuje. Ale podle mě nemá cenu se hrabat v minulosti," uvedl Hamáček na twitteru. Napsal také, že rád do práce štábu zapojí české firmy. "Začne na tom dělat i Ústřední krizový štáb i ministerstvo obrany," uvedl.

Bartoš ČTK napsal, že Babiš komplikuje situaci nepřehledností vydávaných opatření, nedostatkem koordinace a zaměňováním mediálních prohlášení za skutečné krizové řízení.

"Ministr Hamáček, který byl před týdnem zašlapán do země a přehlasován ministry za ANO, se vrací na místo, kde má správně být už několik týdnů," uvedl Bartoš. Dodal, že Piráti už několik týdnů upozorňují na to, že štáb má řídit ministr vnitra.

ODS rozhodnutí kvituje

Už dopoledne kvitovala úvahy nad výměnou Prymuly za Hamáčka ODS. "Andrej Babiš nám dal za pravdu v tom, co říkáme už několik týdnů. Bohužel pozdě. Stát je na krize dobře připraven, jen je třeba řídit se pravidly pro zvládnutí mimořádných situací a nepředvádět populistické divadlo a mikromanagement," uvedl šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Také podle něj měl Hamáček vést štáb od počátku. "Svévolným a chaotickým rozhodováním premiéra jsme ztratili mnoho cenného času," dodal.

Vláda také dnes schválila výjimky týkající se nošení roušek. Nebudou je muset nosit děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, pokud jsou ve voze sami. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Chytrá karanténa

Na jihu Moravy dnes začíná testování takzvané chytré karantény. Ta funguje na principu sledování pohybu nakaženého člověka za posledních pět dní za pomoci údajů z chytrého telefonu či platebních karet. Díky tomu mohou hygienici snáze sledovat, s kým se mohl pacient setkat. Projektu se bude věnovat šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Nejvíce nemocných zůstává v Praze

České laboratoře dosud otestovaly 43 498 vzorků, přičemž většina z nich přinesla negativní výsledky. Nejvíce nakažených dosud hygienici odhalili v Praze, Středočeském kraji a Moravskoslezském kraji. Naopak nejméně lidí s chorobou covid-19 zaznamenaly Pardubický a Liberecký kraj.

Zatím nejvyšší denní přírůstek v počtu pozitivně testovaných osob na území České republiky zaznamenali lékaři v pátek, kdy se objevilo hned 373 nových případů. Jde o dosud jediný den, kdy počet nově potvrzených případů překročil hranici 300.