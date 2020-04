Od dnešního rána se v Česku vyléčilo z nemoci covid-19 sto lidí a dva zemřeli. Počet vyléčených tak stoupl na 2948 a mrtvých na 227. Případů nákazy bylo v Česku od začátku března zjištěno 7504, aktuálně se s covidem-19 potýká 4329 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 00:30.

V hradeckém domově pro seniory pravidelně testují zaměstnance na Covid-19 rychlotesty. Také pořídili termokameru ke vstupu. | Foto: Deník/ Michal Fanta

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Denní přírůstky případů nákazy se od minulé středy drží pod stovkou. Údaj k dnešnímu podvečeru je shodný s pondělním nárůstem za celý den, kompletní číslo za dnešek zveřejní ministerstvo po půlnoci.

Testů na covid-19 včetně opakovaných u stejného člověka bylo od začátku šíření nemoci do dnešního rána provedeno 226 255, novější údaj bude známý ve středu ráno.

Podíl nově zaznamenaných případů nemoci na počtu testů činil v pondělí 0,53 procenta. Je to nejméně od potvrzení nákazy v ČR s výjimkou 4. března, kdy nebyl potvrzen žádný nový případ nemoci. Pod dvěma procenty se ukazatel drží od minulého úterý, na začátku dubna to bylo kolem pěti procent.

Odborníci považují za jeden z klíčových údajů pro zvládání epidemie počet hospitalizovaných s nemocí covid-19, kterých je v posledních dnech méně než čtyři sta, podle dnešních ranních údaje se v nemocnicích léčí 359 nakažených. Z toho 71 pacientů bylo v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči. Ani počet vážně nemocných se výrazně nemění.

Nejvíc nakažených má Praha, absolutně i v přepočtu na počet obyvatel. Nakazilo se zatím 1702 Pražanů, což znamená 125 na 100 tisíc obyvatel. V přepočtu na obyvatele následuje Karlovarský kraj, kde v posledních dnech přibyly desítky případů na Chebsku. Kraj eviduje 356 nemocných, což vychází na téměř 121 infikovaných na 100 tisíc obyvatel. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji na 100 tisíc obyvatel připadá nadále 27 případů.

Přibyla dvě úmrtí

Během dneška přibyla dvě úmrtí s covidem-19 a je jich celkem 225. Většina obětí připadá na seniory, lidí nad 65 let zemřelo s covidem 202. Nejvíce lidí s covidem-19 zemřelo v Praze, lékaři tam zaznamenali 82 úmrtí. Následuje Moravskoslezský kraj s 28 a Karlovarský s 22 zemřelými. Jediného mrtvého s covidem-19 má Zlínský kraj.

Podle zdravotnických statistiků a epidemiologů Česko šíření koronaviru zatím zvládlo, nyní se má zaměřit na kontrolovaný návrat k normálnímu životu.

Vláda v posledních týdnech rozvolnila řadu opatření, která zavedla v březnu kvůli šíření koronaviru. Nadále ale platí, že lidé musí mít mimo bydliště zakrytá ústa a nos třeba rouškou, venku mohou být ve skupinách maximálně po deseti a musí dodržovat dvoumetrový odstup. Důležitá je i dezinfekce.

Vláda se dnes Sněmovně snaží prosadit prodloužení nouzového stavu do 25. května, ale část opozice je proti. Některé strany navrhují prodloužit nouzový stav, zavedený kvůli koronaviru zatím do čtvrtka, jen do 7. května nebo si kladou podmínky pro souhlas s vládou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslancům řekl, že je nutné bránit šíření viru a prodloužení nouzového stavu zajistí trvání preventivních opatření, třeba omezení obchodu či služeb. Ústavní soud dnes oznámil, že odmítl dvě z 11 stížností proti usnesením vlády kvůli koronaviru, mimo jiné proto, že k projednání není věcně příslušný nebo že byly podány někým neoprávněným.

"Pokud slepíme ta rozvolnění do velmi krátkého výseku, nejsme schopni to odhalit. Budeme pouze honit králíka na poli," řekl Vojtěch. Podle něj nedává smysl ani debata o tom, jestli se nouzový stav prodlouží jen o týden nebo o deset dní.

Vojtěch: Zveřejňujeme maximum dat

Ministr se ohradil proti námitkám opozice, že by vláda a jeho úřad neposkytovaly dost informací pro své kroky. "Zveřejňujeme maximum dat. Není pravdou, že by tady bylo cokoli zatajováno," uvedl Vojtěch s odkazem na web ministerstva ke koronaviru.

Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím podporu prodloužení vyjednanou nemá. Podle ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který již dříve prosazoval delší trvání nouzového stavu, doporučili prodloužení vládě odborníci. "Mně nedává smysl podporovat prodloužení nouzového stavu po dobu kratší, samozřejmě kromě důvodů, které jsou politické," prohlásil.

Podle zdravotnických statistiků a epidemiologů Česko šíření koronaviru zatím zvládlo, nyní se má zaměřit na kontrolovaný návrat k normálního životu a nastartování zdravotnictví. Stát postupně uvolňuje bezprecedentní omezení volného pohybu, podnikání i běžného života, které zemi na několik týdnů utlumily.