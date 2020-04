„Většina z nich je přímo z Domažlic. Domažlický okres doplácí na návrat lyžařů, kteří za svým koníčkem vycestovali i v době, kdy už bylo zřejmé, že to není dobrý nápad. Po návratu někteří nedbali opatření a vyrazili na kulturní akce, čímž se nákaza mohla rozšířit,“ uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Michal Bartoš.

Druhým problémem jsou podle Bartoše pendleři, kteří pracují v zahraničí. „Protože nákaza se potvrdí až se zpožděním, mohli tito lidé před jejím potvrzením nakazit své okolí,“ vysvětlil. Proč se nákaza nešíří i v jiných okresech v pohraničí však neumí vysvětlit. „Zřejmě jsou tam lidé opatrnější,“ spekuluje Bartoš.

Prodloužení nouzového stavu

Představitelé vlády již v minulosti uvedli, že bude nutné přistoupit k prodloužení nouzového stavu. Ve zveřejněné žádosti, kterou hodlá předložit Poslanecké sněmovně, vláda upozorňuje, že se v Česku stále může pohybovat značné množství nakažených, kteří dosud nebyli testováni. „Znalost celkového počtu nakažených osob je přitom velmi podstatná pro nastavení přesných a exaktních predikcí budoucího vývoje,“ píše se v dokumentu. Přesná data by přitom mohly být k dispozici v polovině dubna.

Vláda také dodává, že současná situace umožňuje rychleji reagovat na vývoj koronavirové krize a nakupovat ochranné prostředky i další nezbytné pomůcky a zařízení, jako jsou například plicní ventilátory.

Na základě doporučení Ústředního krizového štábu v čele s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem žádá kabinet Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do pondělí 11. května. Opozice již dříve uvedla, že po vládě žádá podrobné vysvětlení.

Česko přijme pacienty z Francie

Fakultní nemocnice Brno by měla v nejbližších dnech přijmout šest nemocných s koronavirem z Francie. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru s Českou televizí (ČT). Francie požádala o pomoc a česká vláda vyhověla, uvedl. Francie má nyní s umísťováním nakažených do nemocnic problémy, některé její pacienty převzalo například Německo.

O věci jednal Babiš s francouzským velvyslancem v ČR. "Celkově jsme nabídli 12 míst, respektive 14, ještě další nemocnice se nějak přidaly, protože my samozřejmě máme dostatečnou kapacitu," uvedl. Francie má nyní s umísťováním nakažených do nemocnic problémy, některé její pacienty převzalo například Německo.

Babiš upozornil, že Česko v koronavirové epidemii už pomohlo i jiným zemím Evropské unie. "Po tom, co jsme pomohli Slovinsku, Španělsku a Itálii, tak projevujeme solidaritu v rámci Evropské unie," řekl.

Koronavirus v číslech

Laboratoře na území České republiky otestovaly již 80304 vzorků. V nemocnicích muselo být dosud hospitalizováno 383 pacientů, u kterých se projevily příznaky nemoci covid-19. Na jednotky intenzivní péče muselo být kvůli vážnému průběhu onemocnění převezeno celkem 86 pacientů. Do domácího ošetřování pak lékaři propustili 183 lidí.

Po pátečním nárůstu v sobotu opět došlo k poklesu v podílu osob s prokázaným onemocněním covid-19 na celkovém počtu testovaných osob za jeden den. Zatímco v pátek laboratoře prověřily 6889 vzorků z nichž 332 (4,82 procenta) bylo pozitivních, v sobotu bylo provedeno 6134 testů a nákazu potvrdilo 282 (4,6 procenta) z nich.

V nejvíce ohrožené věkové skupině osob starších 65 let dosud hygienici evidují 710 nakažených. Vůbec nejméně pacientů s chorobou covid-19 je pak v Česku mezi dětmi mladšími patnácti let. I nadále mírně převládá počet nakažených mužů. Zatímco na počátku epidemie se naprostá většina nakažených vrátila ze zahraničí, v současné době se 86 procent všech pacientů nakazilo na území České republiky.