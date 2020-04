Denní přírůstky v počtu nakažených koronavirem ovlivnily velikonoční svátky. Zatímco ještě ve čtvrtek, tedy v poslední pracovní den před prodlouženým víkendem, provedly laboratoře 8009 testů, následující den proběhlo o 2578 testů méně a v neděli odborníci prověřili pouze 3233 vzorků.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

O skutečném vývoji koronavirové epidemie tak nejlépe vypovídá denní vývoj podílu osob s prokázaným onemocněním covid-19 na celkovém počtu testovaných osob v daném dni. Ten s výjimkou několika výkyvů vykazuje klesající tendenci již od 27. března, kdy testy odhalily pozitivní výsledek u 7,11 procenta všech vzorků. Zatímco v minulých čtrnácti dnech se nákaza koronavirem potvrdila v průměru u 3,86 procenta testovaných pacientů, za poslední týden se hodnota podílu pohybuje v průměru na 3,55 procenta.

Velikonoce v době koronaviru

Opatření proti epidemii nového typu koronaviru výrazně změnila průběh typických českých Velikonoc. Ulice, které obyčejně bývají plné koledníků s pomlázkami, zejí v současné době prázdnotou. Pouze několik jednotlivců se rozhodlo upřednostnit tradice před nařízeními vlády a vyrazilo s rouškami na tvářích koledovat.

Jinde zase lidé přistoupili k velikonočním svátkům v době epidemie po svém a tradiční koledu přesunuli na internet. „Máme tady koronavir, nemůžeme ven,“ zpívají například hodovníci z Ústí nad Labem. Jejich sváteční video si můžete přehrát ZDE.

Otevření českých škol

Vláda v minulosti informovala, že po velikonocích chystá uvolnění některých opatření. Otevřít by měly například některé obchody, které dosud na základě nařízení musely prodej přerušit. Kdy se žáci vrátí do školních lavic zatím není jasné, hlavní hygienička Jarmila Rážová však Radiožurnálu sdělila, že epidemiologové doporučí vládě, aby k úplnému otevření škol do konce června nesáhla.

Přednost by podle Rážové měli dostat ti studenti, které v letošním školním roce čeká složení závěrečné zkoušky, tedy především maturanti. „Je to nastavené tak, aby návrat dětí nepřinesl velké epidemiologické riziko. Takže jsou to spíše menší skupiny. A otázkou je, jestli bude povinná docházka vůbec ve hře. Spíše si myslím, že ne,“ uvedla.

Nákaza v číslech

Nejvíce pacientů nakažených koronavirem odhalily od vypuknutí epidemie laboratoře v Praze (1444), Středočeském kraji (724) a Moravskoslezském kraji (686). Naopak nejméně lidí onemocnělo chorobou covid-19 v Jihočeském kraji (154) a kraji Vysočina (162).



Hygienici evidují největší podíl nakažených ve věkových skupinách osob starších 65 let (19,69 procenta) a osob od 45 do 54 let (19,01 procenta). Naopak nejméně nakažených je mezi dětmi mladšími 15 let (5,64 procenta) a mladými lidmi od 15 do 24 let (10,13 procenta).

V českých nemocnicích je v současné době hospitalizováno 436 pacientů, přičemž 100 osob zůstává kvůli vážnému průběhu onemocnění covid-19 na jednotkách intenzivní péče. Do domácího ošetřování dosud lékaři propustili 309 pacientů.