Úmrtí s covidem ubývá. Počet případů je ale větší než minulý týden

V Česku dnes do 18:00 přibylo 2433 potvrzených případů covidu. Je to zhruba o 300 případů více než za stejnou dobu minulý pátek. Druhý den po sobě tak průběžný nárůst ve srovnání s předchozím týdnem zrychlil. Ve čtvrtek byla pozitivní více než čtvrtina ze všech provedených testů, což je nejvyšší podíl od 14. listopadu. Přibližně o 100 ale klesl počet hospitalizovaných s koronavirem, v nemocnicích jich je 4439. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Zdravotnice se starají o pacienty s covid-19 | Foto: ČTK / ČTK

Podobně jako denní nárůsty množství nakažených zpomalovaly v předchozích dnech i nárůsty počtu úmrtí lidí s covidem-19. Na přelomu října a listopadu přibývaly denně i více než dvě stovky zemřelých. Minulý týden se ale už nárůsty držely těsně nad jednou stovkou a v neděli bylo úmrtí 92. Také v úterý a středu tento týden se dostaly denní počty zemřelých těsně pod stovku. Za čtvrtek zatím ministerstvo hlásí 46 úmrtí, údaje o množství zemřelých za jednotlivé dny však úřad většinou zpětně navyšuje. Začínají testy učitelů na covid, mohou ale ochromit i výuku. Koho se týkají? Přečíst článek › Od 1. března, kdy byly v Česku zaznamenány první případy nákazy koronavirem, testy potvrdily covid-19 celkem u zhruba 538 tisíc lidí a zemřelo dohromady 8641 nakažených. Aktuálně nemocí v zemi trpí asi 61 tisíc lidí, u většiny z nich má však covid-19 lehčí průběh. V nemocnicích skončilo podle posledních údajů za středu jen asi 7,2 procenta z aktuálně nemocných. ON-LINE ke koronaviru ZDE Počet hospitalizovaných ve středu oproti úterku mírně klesl na 4544, z toho 586 lidí bylo ve vážném stavu. Na začátku listopadu, kdy bylo množství hospitalizovaných nejvyšší za celou dobu epidemie, bylo v nemocnicích zhruba 8300 lidí s covidem-19. Ve středu se také mírně snížil podíl nově potvrzených případů nákazy na počtu provedených testů z úterních 22,6 procenta na 22,2 procenta. Údaje o testech za čtvrtek ministerstvo zveřejní až dnes večer. Z jednotlivých okresů České republiky se v posledních dnech nejvíce šíří koronavirus stále na Havlíčkobrodsku. Za uplynulých sedm dní tam bylo zaznamenáno v přepočtu na 100 tisíc obyvatel asi 486 případů covidu-19. Druhý nejvyšší nárůst byl na Semilsku, a to 340 nakažených za týden na 100 tisíc obyvatel. Index rizika protiepidemického systému, se kterým souvisí zavádění opatření proti šíření covidu-19, se v Česku už od 23. listopadu stále drží na 57 bodech, tedy na třetím stupni pohotovosti z pěti. V jednotlivých regionech se ale situace různí. Nejnižší je rizikové skóre Prahy se 49 body, a naopak nejvyšší je se 71 body v Libereckém kraji.

Autor: ČTK