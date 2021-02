Případů covidu v pátek ubylo. Klesl i počet hospitalizací

V Česku v pátek přibylo 8010 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Byl to podobný počet jako ve čtvrtek, ve srovnání s předchozím pátkem to bylo o 447 případů méně. Nemocných s covidem-19 je v současnosti přes 104 tisíc. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Index PES dnes po revizi klesl ze 70 na 68 bodů.

Péče o pacienta s covidem | Foto: ČTK / ČTK

Počet hospitalizovaných s covidem v pátek oproti čtvrtku klesl o 162 na 5812 případů. V těžkém stavu bylo 947 pacientů, nejméně od 3. ledna. V mezitýdenním srovnání bylo v pátek v nemocnicích o 518 lidí s covidem méně. Právě vysokou zátěží nemocnic ve čtvrtek vláda zdůvodňovala zpřísnění protiepidemických opatření, která platí ode dneška. Laboratoře v Česku provedly v pátek přes 27 tisíc antigenních a přes 30 tisíc PCR testů na koronavirus. Přibližně čtvrtina z nově testovaných lidí měla pozitivní vzorek. Bylo té méně než v předchozích třech dnech. Jan Konvalinka: Po vakcinaci nejohroženějších lidí se z covidu stane „chřipka“ Přečíst článek › Od začátku loňského března, kdy se v Česku přítomnost nového typu koronaviru prokázala poprvé, zachytily testy téměř 981 tisíc nakažených. Zhruba 88 procent z nich se uzdravilo, 16 211 zemřelo. Nejvíc lidí, téměř 5000, zemřelo v listopadu. Od začátku ledna přibylo 4337 úmrtí, zatímco za celý prosinec jich bylo 3345. Leden tak bude druhý na žebříčku kalendářních měsíců s nejvyšším počtem zemřelých. Nejrychleji se ze všech okresů Česka koronavirus šíří už několik týdnů na Trutnovsku. Za posledních sedm dní tam přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 1162 případů covidu-19. Přes 1000 případů na 100 tisíc obyvatel odhalily testy za poslední týden také na Sokolovsku a Chebsku. V Česku loni v prosinci začalo očkování proti covidu-19, vakcínu dostávají zatím především zdravotníci a lidé ve věku nad 80 let. Zdravotníci dosud aplikovali 264 433 dávek vakcíny, z toho 11 375 tento pátek. Byl to nejnižší počet očkování ve všední den od pondělka 11. ledna. Souvisí to zřejmě s nedostatkem očkovacích látek kvůli krácení dodávek od farmaceutické firmy Pfizer. Obě dávky vakcíny dostalo zatím 34 766 lidí. Index PES klesl ze 70 na 68 bodů Index rizika protiepidemického systému PES dnes klesl na 68 bodů z revidovaných 70 bodů v předchozích dvou dnech. Zlepšila se všechna čtyři sledovaná kritéria, včetně reprodukčního čísla. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Podle bodové hodnoty indexu je Česko od poloviny ledna ve čtvrtém stupni rizika, protiepidemická opatření však odpovídají pátému, nejpřísnějšímu stupni. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že skóre PES už není pro určování opatření relevantní. Blatný: Situace stagnuje. Polní nemocnice v Letňanech skončí, chybí personál Přečíst článek › Zjednodušené reprodukční číslo, které udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden nemocný, v pátek mírně kleslo z téměř 0,99 na 0,98. Nižší byl oproti čtvrtku také průměr počtu nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici. Podle původních údajů ministerstva stagnovala hodnota indexu PES od úterý na 68 bodech. Dnes zveřejněné údaje ale obsahují revizi čtvrtečních a pátečních údajů, v jejichž důsledku index pro tyto dva dny zpětně stoupl na 70 bodů. Důvodem je započtení dvou bodů navíc kvůli mezitýdennímu nárůstu počtu hospitalizovaných, u kterých se infekce novým koronavirem potvrdila až v nemocnici.