Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru vyhlásila vláda ve čtvrtek 12. března, a to na nejdelší možnou dobu, tedy třicet dnů. Tato lhůta tak vyprší v sobotu 11. dubna a k jejímu prodloužení byl nezbytný souhlas Poslanecké sněmovny.

Pro návrh byl premiér Andrej Babiš i šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček.

Babiš poslancům řekl, že podmínky, kvůli kterým jej vláda v březnu vyhlásila, stále trvají. „Riziko ztráty kontroly nad epidemií je vysoké,“ řekl. Zdůraznil, že se nechystá uzurpovat moc.

Prohlásil, že omezení nepotrvají déle, než bude nutné. „Kromě zastavení epidemie je naším zásadním úkolem udržení chodu ekonomiky. Hlavně potřebujeme přežít několik měsíců, které mohou být těžké,“ podotkl.

Návrh nakonec ale nepodpořili ani opoziční strany ani komunisté, s jejíž podporou kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) vládne. Debata ve sněmovně trvala zhruba 5,5 hodiny.

Opozice chce plán vývoje

„Prodlužení nouzového stavu bez vysvětlení a objasnění, k čemu ho potřebuje, je mimořádně problematické. Pokud vláda nepřijde s plánem do budoucna, nouzový stav podpoříme naposledy,“ řekl například šéf ODS Petr Fiala. Na svém twitteru následně uvedl, že jde o kompromis. Lidé podle něj musí vědět, s čím mají počítat. Vláda tak dostala víc času na představení plánu dalších kroků.

V současné situaci je prodloužení nouzového stavu do konce dubna kompromisem.

Věřím, že vláda během této doby konečně představí plán dalších kroků a uvolňování restrikcí, jak jsme ji k tomu dnes znovu vyzvali. Lidé musí vědět, s čím mají počítat. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 7, 2020

Opozice chtěla rovněž od vlády slyšet, jak bude postupovat při uvolňování současných opatření. „Chceme plán vývoje. Chceme vysvětlit, co lze očekávat, pokud se epidemie bude ubírat tím, nebo oním směrem,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Vládu kritizovala i Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) s tím, že plán dalšího vývoje vláda zatím nemá. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se ale na harmonogramu rozvolňování opatření pracuje. Odpoledne ve sněmovně ministr řekl, že ustanovil skupinu, která plán připraví. „Dal jsem kolegům za úkol, abychom měli plán připraven po Velikonocích,“ upřesnil.

Také šéf krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček oponoval, že vláda ani plán mít nemůže, protože se vše denně mění. „Jediný, kdo má plán, je ten virus. Nechtějte po nás plán s postupnými cíli. Až se křivka zlomí, budeme moci říct, že to nejhorší máme za sebou a že můžeme jít dál,“ uvedl.

Pokud podle Hamáčka dojde k předčasnému uvolnění přijatých opatření, mohlo by dojít k masivnímu rozšíření viru mezi vysoce rizikovými skupinami, jako jsou například senioři či dlouhodobě nemocní.

„Zmiňuje se, že není možné sestavit plán, protože jediný, kdo má plán, je virus a jeho plán neznáme. Nechtěl bych přisuzovat patogenu záměr či agendu, to je podle mě falešný pohled na svět,“ oponoval Hamáčkovi místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti).

Kompromisní návrh

Prodloužení do konce dubna je podle předsedy SPD Tomia Okamury „kompromisní návrh“. Podobně jej charakterizoval i šéf Starostů Vít Rakušan, který zároveň zdůraznil, že pokud bude třeba zachovat nouzový stav ještě v květnu, může se prodloužit znovu. „Jsme ochotni se tady scházet co deset dnů, co čtrnáct dnů a vždy si poslechnout názor vlády, jak se situace posunula,“ řekl.

Podle Deníku N v předkládací zprávě není příliš konkrétních důvodů, proč je nutné nouzový stav prodloužit o třicet dní. „Epidemiologie onemocnění Covid-19 se v České republice dynamicky vyvíjí, přičemž je patrné, že křivka vzestupu pozitivně diagnostikovaných osob ještě nedosáhla svého stabilního růstu,“ stojí v ní mimo jiné.

K úternímu ránu evidovalo Česko 4828 osob nakažených koronavirem. Z nemoci covid-19 se dosud uzdravilo 127 lidí, naopak 80 pacientů s koronavirem v nemocnici zemřelo. Otestováno bylo již 91 247 osob.