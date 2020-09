Premiér Andrej Babiš (ANO) na dnešním setkání středočeských starostů v Praze vyzval k tomu, aby se lidé přestali strašit koronavirem. Důsledkem je podle něj například to, že se u části lidí zhoršila prevence rakoviny kůže. Reagoval tím mimo jiné na skutečnost, že se někteří starostové báli na dnešní setkání přijet.

Premiér Andrej Babiš (ANO). | Foto: ČTK

"Chtěl bych poprosit všechny, abychom se už konečně přestali strašit," uvedl Babiš. Dodal, že by veřejnost rád uklidnil. "Tolik, co my testujeme, nikdo netestuje," řekl. Zopakoval, že například sousední Slovensko, které ČR od pátku zařadí kvůli růstu počtu nakažených koronavirem na seznam rizikových zemí, dělá testů na covid-19 mnohem méně.