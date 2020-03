ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Například u pojišťovny Uniqa za poslední dva týdny klesl počet těchto nahlášených pojistných událostí až na polovinu.

„Je to způsobeno omezeným pohybem lidí, zavřením škol, home office i tím, že lidé dodržují vyhlášená opatření, což vedlo k velmi podstatnému útlumu běžných činností," usuzuje tisková mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Podobný trend zaznamenala i Generali Česká pojišťovna. „podle expertních odhadů našich kolegů, kteří řeší likvidace pojistných událostí týkajících se úrazů, zaznamenáváme v posledních dvou týdnech pokles zhrubao 25 procent. A to napříč všemi věkovými skupinami,“ říká její mluvčí Jan Marek.

Za tímto stavem je podle nějpravděpodobně celá řada důvodů. Především pak skutečnost, že se lidé se v aktuálním režimu nevěnují žádným venkovním sportům nebo jiným aktivitám, kde úrazy často vznikají.

Klidný způsob trávení dne

Pobyty doma nutí lidi spíše ke klidnějšímu způsobu trávení dne. „Řada klientů je stále zvyklá hlásit pojistné události papírovou formou, proto s případnou administrativou vyčkávají na uklidnění karanténní situace,“ dodává Marek.

V pojišťovně Allianz zatím výkyvy nepozorují. „Ale informace z úrazového pojištění nepřicházejí do pojišťoven tak rychle, jako třeba z bouraček u autopojištění. Většinou se na nás klienti obrátí až poté, co se vyléčí a dostanou dokumenty od lékaře,“ říká její mluvčí Václav Bálek. Podobné je to zatím i v pojišťovněě Kooperativa.

Podle pojišťovny UNIQA se za normálních okolností až 40 procent úrazů stává doma a na zahradě, 30 procent při rekreačním sportu, a v dopravě je to 10 procent. Zbylých 20 procent úrazů se pak stává jinde, například na chodníku při cestě do práce, na dovolené, a podobně.

Podle Generali České pojišťovny mezi typické domácí úrazy patří řezné rány, popáleniny a také různé typy pohmoždění, podvrtnutí zápěstí a kotníku či zlomeniny rukou nebo nohou. Allianz běžně zaznamenává polovinu úrazů při sportu a patnáct procent v domácnosti.