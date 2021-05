Za neděli přibylo jen 504 nakažených. Ubylo však i naočkovaných

Laboratoře v Česku v neděli potvrdily 504 nových případů onemocnění covid-19, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o 320 méně a je to nejnižší denní přírůstek od loňského 6. září. Víkendové přírůstky bývají nižší, méně se totiž testuje. Zdravotníci v neděli naočkovali proti koronaviru 19 796 lidí, proti předchozí neděli je to sice nárůst přibližně o 1400, nicméně za minulý týden je to nejnižší počet vykázaných dávek vakcíny v jednom dni.

Covidové oddělení nemocnice v Sokolově | Foto: ČTK

Od loňského března se nákaza v zemi potvrdila u více než 1,6 milionu lidí. Z toho oln29 365 pacientů s potvrzenou nemocí covid-19 zemřelo. Na sto tisíc obyvatel v Česku nyní připadá 134 potvrzených případů covidu za sedm dní, o tři méně než předchozí den. Právě tento ukazatel je pro vládu v současné době rozhodující při uvolňování protiepidemických restrikcí. V jednotlivých okresech i krajích se údaj značně liší. Nejpříznivější je v Karlovarském kraji, kde za poslední týden přibylo 54 nakažených v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Naopak ve Zlínském a Jihočeském kraji je přes 200 nakažených v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Mezi okresy se nákaza nejvíce nyní šíří na Zlínsku s 250 nově nakaženými na sto tisíc obyvatel za sedm dní. PŘEHLEDNĚ: Seznam služeb a obchodů, které mohou fungovat od pondělí Přečíst článek › V posledních týdnech se epidemická situace v ČR zlepšuje. K jejímu zvládnutí má mimo jiné přispět očkování proti koronaviru. Od jeho zahájení na konci loňského roku zdravotníci aplikovali 3,2 milionu dávek vakcíny, plně očkováno je 1,012 milionu lidí. Minulý týden v pracovní dny zdravotníci v průměru podali téměř 66 tisíc dávek vakcíny. Nejvíce jich aplikovali ve čtvrtek, přes 77 tisíc, což bylo nejvíce v jednom dni od začátku vakcinace. Spolu se zlepšováním situace ohledně šíření koronaviru pomalu klesá i zátěž nemocnic a většina nemocnic se zvolna vrací i k neakutním operacím a dosud odkládané péči. V českých nemocnicích bylo v neděli podle údajů ministerstva podobně jako v sobotu kolem 2400 pacientů s covidem, na 460 bylo ve vážném stavu. Počty hospitalizovaných s koronavirem jsou tak na úrovni zhruba z poloviny loňského října. Statistiky ministerstva ale nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky covidu, nemocniční péči dál ale potřebují. Volných lůžek s plicní ventilací bylo v nemocnicích k dnešnímu ránu 28 procent a ze standardních lůžek s kyslíkem bylo k dispozici 30 procent. Uvolnění opatření Testů na koronavirus bylo v neděli provedeno u laboratoří téměř 62 tisíc testů na covid, z toho přesnějších PCR testů bylo na 5600, ostatní byly antigenní. Ve všední dny bývá testů několikanásobně víc. Například minulé pondělí jich bylo skoro 270 tisíc. Podíl pozitivních u preventivních testů, které tvoří většinu z celkového počtu, oproti pátku a sobotě klesl na 0,17 procenta a dostal se na úroveň ostatních dnů minulého týdne. Podobný vývoj byl i u takzvané epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, a u diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky. Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný člověk, stouplo k dnešku na 0,89 z 0,88. Pod zlomovou hodnotou jedna, což znamená zpomalování epidemie, je 19 dní po sobě. Další fáze očkování: Od středy se registrace otevře lidem od padesáti let Přečíst článek › S ohledem na lepšící se koronavirovou situaci vláda přistoupila ode dneška k dalšímu uvolnění protiepidemických opatření. Dnes se tak otevřely po delší době kadeřnictví a další provozovny spojené s péčí o tělo a o zvířata, které byly kvůli epidemii dosud zavřené. V Praze a šesti krajích s nejpříznivější epidemickou situací se navíc vracejí do lavic žáci druhého stupně základních škol, zatím rotačně. Otvírají se tam také galerie a muzea. Ze tří na sedm ode dneška stoupne počet krajů, kde mohou do mateřských škol chodit všechny děti.