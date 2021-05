Ve čtvrtek přibylo 672 nakažených. Počet očkovaných byl rekordní

ČTK ČTK





Epidemie koronaviru v Česku je nadále na ústupu. Ve čtvrtek klesl počet případů na 672, což bylo o stovku méně než ve středu. Je to zároveň nejnižší čtvrteční přírůstek od konce loňského srpna. Snižuje se také incidenční číslo, za posledních sedm dnů připadá v Česku 53 případů nákazy koronavirem na 100 tisíc obyvatel. V krajích je to od 21 v Karlovarském po 76 v Moravskoslezském. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Ilustrační foto | Foto: se svolením Městské nemocnice Ostrava

Údaje o čtvrtečním počtu podaných očkovacích dávek zatím není na webu aktualizován. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale ráno na twitteru uvedl, že byl rekordní. "Včera (ve čtvrtek 20. května) rekordních 95 700 naočkovaných," uvedl. Ve srovnání s daty ministerstva za minulý čtvrtek, kdy počet podaných dávek poprvé překonal 90 tisíc, jde o růst o zhruba 5200. Počet lidí, kteří od loňského propuknutí epidemie s koronavirem zemřeli, se blíží 30 tisíc. Do čtvrtka jich zemřelo 29 990. Za posledních sedm dnů statistiky evidují méně než 20 mrtvých za den, zatímco v březnu denně umíralo kolem 200 lidí a v dubnu byl průměrný denní počet obětí 84. Reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie, kleslo proti čtvrtku o šest setin na 0,73. Je to nejnižší údaj za poslední měsíc. Hodnota pod jednou ukazuje na zpomalování šíření, pod jednou je číslo R nepřetržitě od půlky dubna. V pondělí se otevře registrace k očkování pro lidi nad 35 let, řekl Babiš Přečíst článek › Z počtu nakažených za sedm dní na 100 tisíc obyvatel vycházejí takzvané balíčky, kterými vláda stanovila postupný plán návratu do normálního života. Pokles čísla pod 100 přinesl například otevření zbývajících obchodů nebo návrat žáků základních škol, dosažení hranice 75 umožnilo otevření zahrádek restaurací či kulturních představení venku, s poklesem pod 50 mají přijít kulturní akce uvnitř či otevření interiérů restaurací. Vláda se ale balíčky neřídí bezvýhradně.