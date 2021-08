Nejvíce nakažených za posledních 28 dní. V úterý přibylo 294 případů covidu

ČTK Redakce





V Česku za úterý přibylo 294 laboratorně potvrzených případů onemocnění covid-19. Bylo to o 34 případů víc než před týdnem a zároveň je to nejvyšší denní nárůst od 20. července. V nemocnicích je 56 lidí s covidem, z toho 16 v těžkém stavu. Zdravotníci v úterý podali přes 33 tisíc dávek vakcín proti novému typu koronaviru. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Testování na koronavirus. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

V Česku připadá za poslední týden 13 nových případů covidu na sto tisíc obyvatel. Je to o jeden případ více, než statistiky uváděly v úterý. Počet hospitalizovaných s prokázanou nákazou novým typem koronaviru nadále zůstává nízký. V posledních osmi dnech nikdy nepřesáhl 60 případů. Žáci bez testů budou mít zakázáno zpívat. Svačiny si snědí o samotě Přečíst článek › Nejvýrazněji se koronavirová nákaza šíří v Praze. V hlavním městě testy za poslední týden potvrdily 28 případů infekce v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Následuje Liberecký kraj se zhruba 19 případy a třetí nejvyšší incidenční číslo mají jižní Čechy se 17 případy. Na opačném konci žebříčku jsou Pardubický a Zlínský kraj, kde se za posledních sedm dní prokazatelně nakazilo zhruba pět lidí na sto tisíc obyvatel. Reprodukční číslo stouplo Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, stouplo pro dnešek z úterních 1,05 na 1,06. Nad hodnotu jedna, která je rozhraním mezi zrychlováním a zpomalováním šíření infekce, se reprodukční číslo drží od 8. srpna. Zdravotníci v úterý aplikovali podle předběžných údajů přes 33 tisíc dávek vakcíny proti covidu, zhruba o 15 800 méně než o týden dřív. Od začátku očkování koncem loňského prosince bylo v Česku podáno přes 11 milionů dávek vakcíny. Ukončené očkování má 5,38 milionu lidí. PŘEHLEDNĚ: Opatření v novém školním roce. Žáky čekají testy, bez nich omezení Přečíst článek › Laboratoře v úterý provedly 74 tisíc testů na koronavirus. O týden dříve jich bylo 91 tisíc. U preventivních a plošných testů, které jsou nejčastější, stoupl podíl odhalených případů v mezitýdenním srovnání z 0,12 na 0,2 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se zvýšil z 0,57 na 0,9 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky, stoupl podíl pozitivních vzorků z 1,92 na 2,35 procenta. Od začátku epidemie v Česku loni v březnu testy odhalily téměř 1,68 milionu nakažených. Zhruba 1,65 milionu z nich se uzdravilo, naopak 30 378 lidí zemřelo. Poslední dva případy úmrtí jsou z pondělí. Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel: Kraj Případů na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní Praha 28,2 Liberecký 19,4 Jihočeský 16,9 Středočeský 13,9 Karlovarský 12,3 Plzeňský 12,0 Vysočina 11,2 Jihomoravský 9,7 Olomoucký 7,9 Královéhradecký 7,4 Moravskoslezský 7,4 Ústecký 6,7 Zlínský 5,2 Pardubický 5,2 zdroj: ministerstvo zdravotnictví