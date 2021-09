Z dat o očkování, která zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, vyplývá, že tento měsíc trvá naočkovat jedno procento populace deset dní, zatímco v červenci na to stačil jeden den. K hranici 75 procent, kterou ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) stanovil jako cíl, kdy by bylo možné ve vnitřních prostorech a hromadné dopravě odložit respirátory, zbývá ještě skoro 20 procent.

Takzvané incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů covidu za posledních sedm dní na sto tisíc obyvatel, stouplo k dnešku na 30. Před týdnem to bylo 28 případů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.