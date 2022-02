Nejmenší přírůstek za poslední týden. V pátek přibylo 28 658 nově nakažených

ČTK

V Česku v pátek přibylo 28 658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejméně za týden a o 18 600 méně než minulý pátek. Dalších 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Také v tom případě je to mezitýdenní pokles, a to o téměř 3000 reinfekcí. Počet hospitalizovaných se v posledních čtyřech dnech příliš nemění. V nemocnicích je s nákazou 3120 lidí, v těžkém stavu je 202 z nich. Před týdnem bylo pacientů s covidem asi o 800 méně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Testování na koronavirus. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Za celý týden odhalily laboratoře v Česku dosud 196 426 případů koronaviru. Je to zhruba o deset tisíc méně než za prvních pět dní minulého týdne. Nárůsty nakažených jsou v poslední době vysoké v souvislosti se šířením varianty omikron, která zároveň podle dosavadních studií způsobuje méně závažný průběh než původně dominantní varianta delta. ON-LINE ke covidu čtete ZDE Na sto tisíc obyvatel připadá v uplynulých sedmi dnech v Česku 2230 nakažených. Takzvané incidenční číslo tak znatelně kleslo, v pátek bylo vyšší než 2400. Incidence se snížila ve všech krajích. Nejvyšší je v Královéhradeckém kraji, kde za poslední týden připadá na sto tisíc obyvatel 2397 případů covidu. Naopak relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj s incidencí 1830. V žádném jiném regionu incidenční číslo pod 2000 zatím nekleslo. PŘEHLEDNĚ: Co přináší pandemický zákon. Karanténa přes SMS i omezení řemeslníků Pro vývoj epidemie je klíčové, kolik lidí končí s koronavirem v nemocnicích. Varianta omikron počet pacientů za dva týdny zhruba zdvojnásobila. Podle revidovaných údajů ministerstva je od úterý hospitalizovaných více než 3000, počet lidí v těžkém stavu ale poslední čtyři dny mírně klesá. Na začátku loňského prosince bylo hospitalizovaných kolem 7000 a z toho přes 1000 ve vážném stavu. Laboratoře v pátek provedly přibližně 119 tisíc testů, asi o 67 tisíc méně než před týdnem. U preventivních testů bylo pozitivních 17,36 procenta vzorků, což je proti minulému pátku mírný pokles. U takzvané diagnostické indikace, kdy se testují lidé s příznaky, se pozitivita snížila na 44,35 procenta. Podíl prokázaných nákaz u epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například po rizikovém kontaktu s nakaženým, klesl na 21,26 procenta. Bez covidových certifikátů. Nově budou moci na akce a do restaurací i neočkovaní Od začátku epidemie v březnu 2020 odhalily laboratoře v Česku více než 3,2 milionu případů koronaviru. Přes 2,8 milionu lidí se z nákazy vyléčilo. S koronavirem naopak zemřelo 37 410 nakažených. V posledních dnech se počty obětí mírně zvýšily. Úterních 43 zemřelých bylo nejvíce od 10. ledna. Na pátek připadá zatím 16 úmrtí, tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou. Zájemců o očkování ubývá Těžkému průběhu covidu má bránit očkování, zejména pak třetí posilující dávka vakcíny. V pátek očkování podstoupilo 34 982 lidí, nejvíce za týden. Proti minulému pátku to ale byl pokles o více než 21 tisíc lidí. Většina si přišla právě pro třetí dávku vakcíny, dostalo ji 28 654 zájemců. Ukončené očkování má v Česku více než 6,8 milionu lidí, třetí dávku dostalo více než 3,8 milionu očkovaných. Tempo vakcinace se ale v poslední době snižuje, na začátku roku aplikovali zdravotníci denně i více než sto tisíc dávek vakcíny. Nových zájemců o očkování je málo, první dávku vakcíny dostalo v tomto týdnu denně zhruba 1500 lidí. Plošné testování skončí v únoru. Rozvolnění opatření očekává Válek v březnu Od konce února se má začít podávat takzvaná proteinová vakcína od společnosti Novavax, tento týden odstartovala předregistrace zájemců. Touto látkou by se podle ministerstva zdravotnictví mohli nechat očkovat i ti, kteří mají obavy z modernějších mRNA vakcín. Současná vlna epidemie by v nejbližší době měla podle prognóz gradovat a postupně slábnout. Za 14 dní skončí plošné testování ve firmách i ve školách, už od středy 9. února nebude třeba se prokazovat certifikátem o očkování nebo o prodělané nákaze v restauracích, službách či na akcích. V platnosti zůstane povinnost nosit respirátory uvnitř a omezení počtu účastníků na hromadných akcích. Vláda také hodlá zrušit pandemickou pohotovost. Někteří odborníci považují chystané rozvolnění restrikcí za předčasné a riskantní, podle jiných už nynější omezení nemají smysl.