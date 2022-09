Počet nových případů covidu překročil tři tisíce. Poprvé od začátku srpna

ČTK

Denní počet nových případů covidu-19 v Česku poprvé od začátku srpna překonal třítisícovou hranici. V pondělí přibylo 3288 nakažených, to je o zhruba 500 víc než před týdnem. Šíření koronaviru zrychluje osmý den po sobě. V nemocnicích bylo uplynulý den s prokázaným koronavirem 728 lidí, to je o několik desítek víc než o víkendu, ale o 41 méně než minulé pondělí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Covidové oddělení nemocnice | Foto: ČTK